台男生日獲女友精心製「手作Switch」　感動完竟然仲有大驚喜

女朋友送手製禮物，可見對男友的重視。有台男分享稱曾向女友提及朋友獲其女友送Switch遊戲機，笑指「別人的女朋友都不會讓我失望」，沒料生日時拆開女友禮物，發現竟是一部「Switch」，大感驚喜的他即問「你幹嗎真的買了」，惟仔細看才發現是一場誤會，女友稱「真的我買不起，所以手作（Switch相簿）給你」，令男友感動又心痛。惟這個故事還未完，女友其後再拿出一個袋子，他打開發現，女友原來真的買了一部Switch給他，令他雙重感動！

台男一直都想有一部Switch，不過想清楚不是自己需要之後，就沒有購買。（資料圖片）

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約2個月之前，台男看到一名朋友的分享，說收到女朋友送的Switch，他和自己女朋友聊天時提及事件，稱「他女朋友對他真好！」其女友問他是不是也想收到Switch，台男當時稱「還好」，笑稱怕女友花錢後還可能被冷落，「應該會很難受吧！」女友不置可否，話題就此結束。

台男稱愈來愈接近其生日，曾有朋友問他會不會買Switch，他自問雖然想擁有，惟也心知並非必需，「心裡想着要多存一點錢，才可以早點結婚！」



到了台男生日的時候……

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當女朋友拿出真正的Switch出來之後，還細心提醒男友如保養有問題，可以回到店內處理，而且也買了一隻聽說是必玩的遊戲。不過女友也事先約法三章，指一同外出時可帶Switch，惟只能在酒店或房間的時候才玩，晚上9時半之後都不可以玩。

台男直指實在太感動及開心，當刻完全說不出話來，只一直抱住女朋友，心想「我怎麼捨得用你買的switch忽略你！」

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