澳牛侍應見食客右手受傷　超細心將杯耳轉左邊　網民：體貼到我驚

「澳牛光速餐」可說是佐敦名物，說的是老牌茶餐廳澳洲牛奶公司（Australia Dairy Company）「澳牛」，不只以極速點餐出菜聞名，店員喝罵食客的「獨特服務態度」更成為都巿傳說。不過，近日有食客在facebook發文，大讚「澳牛哥哥」遞上奶茶時非常體貼，力證他們只是鐵漢柔情，不少網民都認同樓主帖文，紛紛留言分享自己光顧澳牛時受到不一樣溫柔的服務。

澳牛侍應特意將奶茶放到樓主面前，還把杯耳轉到左手邊，方便她使用不痛的左手喝茶。（fb「香港人的飲食購物天地」圖片）

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有食客昨日（20日）在facebook群組「香港人的飲食購物天地」發文，分享自己在澳洲牛奶公司用餐時感受到「澳牛哥哥的溫柔」，指當時侍應見她手部受傷，特意將奶茶放到她面前，還把杯耳轉到左手邊，方便她使用不痛的左手喝茶，「那份溫柔體貼，令我受寵若驚」。

網民看完帖文後都大讚「澳牛哥哥」好細心，並有人稱「浪漫到打冷震」，有熟客就說只要懂得規矩，在澳牛就可以食得自在，「而家啲阿哥不知幾有禮貌，唔該前唔該後，自己唔醒水唔識走位，拎個餐牌諗成世都落唔到單，去到邊食都X你啦」。有網民則稱澳牛哥仔對「弱孕傷病」都特別有禮，其後網民更「一人一個」分享曾在澳牛遇過的貼心事。

↓↓↓ 一人一個澳牛貼心事 ↓↓↓

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