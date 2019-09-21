蒼井空自拍曬iPhone 11 Pro到手　網民：快用新電話拍片分享吧！

口裏說不，身體卻很誠實！蘋果新推出的iPhone 11及iPhone 11 Pro系列，雖然設計被不少人劣評，但開賣後還是有不少果粉入手。不少成功收到新iPhone的人會發照片到facebook上分享，例如有「蒼老師」之稱的退役AV女優蒼井空，就在網上大曬自己的新iPhone 11 Pro。剛為人母的她人氣不減，相片上載後不足一天已有逾4000人讚好，粉絲們還急不及待說希望用新iPhone看老師的照片，又希望蒼井空可以用新手機拍照片和影片分享給網民。

退役AV女優「蒼老師」蒼井空在facebook大曬新的iPhone 11 Pro，引來很多粉絲留言。（「Sola Aoi / 蒼井そら / 苍井空」fb圖片）

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新iPhone日前開賣，不少人都追着訂購新推出的午夜綠色，但「屬於世界的」蒼老師，卻在facebook上載一張金色iPhone 11 Pro的照片，沒有跟風買新顏色。蒼井空從AV行業退役後成功轉型，最近更成為媽媽，而人氣並沒有退卻，她不是首次分享新iPhone的照片。不過，她一上載新的iPhone11照片，仍然引來很多「學生」的留言。

蒼井空手持新的iPhone 11 Pro嘟嘴自拍，引來很多粉絲留言。（「Sola Aoi / 蒼井そら / 苍井空」fb圖片）

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網民大讚照片「很好看呀，老師」，更自言希望盡快拿到新iPhone 11，用新電話來欣賞蒼井空的照片，也有人希望她用新電話拍照分享。有留言就更為「進取」，表示想蒼老師拍影片分享，「拜託用新電話拍更多影片和我們分享」，可能是想好分享一下新手媽媽的生活，例如介紹她的孩子之類。

有內地網民亦「翻牆」留言，介紹蒼井空轉用國產手機，說：「蒼老師，華為能拍出比較美麗的照片。」

歌手張敬軒也上載了新iPhone的照片。（「張敬軒 Hins Cheung」fb圖片）