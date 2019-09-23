英國老牌旅遊集團Thomas Cook瀕倒閉　15萬英遊客恐滯留國外

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英國老牌旅遊集團Thomas Cook因為債台高築而瀕臨倒閉，公司上周五（20日）證實正在尋求2億鎊（約19.6億港元）的資金以免破產，否則就要政府出手救助。

Thomas Cook正在與英國政府和多名投資人進行協調，討論如何填補資金缺口以及要求重組債務等，之後董事局將舉行會議。一旦公司倒閉，約15萬名英國遊客將被迫滯留國外，屆時英國民航局預計要付出6億鎊（約59億港元），負責將滯留海外的Thomas Cook英國顧客接回國，規模會是第二次世界大戰以來最大。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）周日（22日）接受英國廣播公司（BBC）節目《Andrew Marr Show》訪問時表示，已制訂應變方案，確保一旦Thomas Cook倒閉，不會有英國旅客滯留國外；他同時暗示政府不打算出手拯救Thomas Cook，「除非有重大戰略國家利益，否則政府不會有系統地在公司面臨破產時介入」。

酒店要求旅客支付「附加費」

Thomas Cook成立於1841年，是英國大型老牌休閒旅遊集團之一，共有2.2萬名來自16個不同國家的員工。隨着線上預訂網站日漸普及，廉價航空掀起激烈競爭，加上公司近年被過度借貸拖累，陷入財困，根據公司5月的報告，公司債務達12.5億鎊（約122億港元）；另外英國脫歐引發的政治不明朗影響國人夏季旅遊意欲，加上近年夏季歐洲熱浪、燃油和酒店價格上升，令許多人打消外遊念頭。

在非洲國家突尼斯（Tunisia）度假的Thomas Cook顧客法默（Ryan Farmer）表示，由於入住的酒店擔心Thomas Cook「走數」，因此要求即將離開的旅客支付「附加費」，許多旅客拒絕，酒店保安於是落閘禁止所有人離開。

法默稱，酒店此舉有如脅持人質，「我們不能離開酒店。酒店在大門附近安排了4名保安人員，將大門保持關閉不允許任何人離開。」

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