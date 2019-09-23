英國老牌旅遊集團Thomas Cook瀕倒閉　15萬英遊客恐滯留國外

英國老牌旅遊集團Thomas Cook因為債台高築而瀕臨倒閉，公司上周五（20日）證實正在尋求2億鎊（約19.6億港元）的資金以免破產，否則就要政府出手救助。

Thomas Cook正在與英國政府和多名投資人進行協調，討論如何填補資金缺口以及要求重組債務等，之後董事局將舉行會議。一旦公司倒閉，約15萬名英國遊客將被迫滯留國外，屆時英國民航局預計要付出6億鎊（約59億港元），負責將滯留海外的Thomas Cook英國顧客接回國，規模會是第二次世界大戰以來最大。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）周日（22日）接受英國廣播公司（BBC）節目《Andrew Marr Show》訪問時表示，已制訂應變方案，確保一旦Thomas Cook倒閉，不會有英國旅客滯留國外；他同時暗示政府不打算出手拯救Thomas Cook，「除非有重大戰略國家利益，否則政府不會有系統地在公司面臨破產時介入」。

酒店要求旅客支付「附加費」

Thomas Cook成立於1841年，是英國大型老牌休閒旅遊集團之一，共有2.2萬名來自16個不同國家的員工。隨着線上預訂網站日漸普及，廉價航空掀起激烈競爭，加上公司近年被過度借貸拖累，陷入財困，根據公司5月的報告，公司債務達12.5億鎊（約122億港元）；另外英國脫歐引發的政治不明朗影響國人夏季旅遊意欲，加上近年夏季歐洲熱浪、燃油和酒店價格上升，令許多人打消外遊念頭。

在非洲國家突尼斯（Tunisia）度假的Thomas Cook顧客法默（Ryan Farmer）表示，由於入住的酒店擔心Thomas Cook「走數」，因此要求即將離開的旅客支付「附加費」，許多旅客拒絕，酒店保安於是落閘禁止所有人離開。

法默稱，酒店此舉有如脅持人質，「我們不能離開酒店。酒店在大門附近安排了4名保安人員，將大門保持關閉不允許任何人離開。」

#DailyMail #bbcnews #skynews !!!PLEASE SHARE!!! Because of Thomas Cook situation, all UK tourist including myself and my partner have been held in Tunisia in the hotel Les Oranges beach hotel. Guests are being charged extortionate rates and the hotel keeping guests imprisoned!!! pic.twitter.com/XyEQEb4hFa — Ivana (@Ivana83556697) 2019年9月21日