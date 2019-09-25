【Tetris Challenge】獸醫開箱相驚現被麻醉小黑貓捱轟　真相係…

Tetris Challenge近日熱爆網絡，各行各業都加入挑戰，大晒裝備拍下開箱照片，連冷門行業如殯儀業也有份。早前台灣一間獸醫診所分享動物絕育手術開箱照，可見手術室中除了大量工具外，還有4名醫護人員及診所的貓院長。不過網民卻留意到手術台上竟有一隻已被麻醉、插着喉管的小黑貓，即時留言大鬧醫護人員只管影相「呃like」，有虐待動物之嫌，診所其後發放花絮照片，證實小黑貓其實是後製「P圖」加上，事件全屬誤會。

台灣有獸醫診所分享動物絕育手術開箱照，不過相中一隻小黑貓引起爭議。（fb群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」圖片）

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上周四（19日），台灣「貓瘋非營利慈善貓專科醫院」於facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」分享Tetris Challenge開箱相片，展示「貓瘋結紮手術室開箱文」。

相中可見位置不大的動物手術室內，鋪滿了各種各樣的手術儀器及工具，單是手術剪刀及鐵鉗已有至少10把，其餘位置則躺了4名穿着保護衣物及口罩的院長、護士及義工，還有該診所的著名肥貓院長「大頭」。

診所負責人事後澄清，指出拍攝相片時由於貓院長沒有好好「配合」，才會想到「P圖」加上小黑貓。

診所在帖文中表示，貼出相片是為了讓一眾主人了解，動物結紮的手術毫不簡單，「排一排意外發現真的超多，看起來簡單的結紮手術，我們動用了這麼多工具跟人力（其實還有一些無法搬動的東西沒入鏡）」，又希望提醒主人結紮的重要性。

相片上載後引起熱議，不過網民關注的並非診所的工具，而是手術台上一隻已被麻醉、插着喉肚子向天的小黑貓，只見牠四肢被綁住固定，似乎陷入昏迷，未知是否完成手術。有人看過相片即批評診所於手術期間拍照做法不人道，為了「呃like」出賣手術中的貓咪，有虐待動物之嫌。

診所負責人Davis得知事件後即時發文澄清，指出小黑貓是「P圖」加上的，稱原本安排貓院長「大頭」躺於手術台上，讓人了解手術的情況，但拍攝相片時「大頭」卻從手術台上跳下「討摸」，故後來才想到後製加上小黑貓，「請大家放心，我們不可能邊動手術邊拍照」。