英婦家中遭兩犬咬死　鄰居難以置信　「我的孩子曾將牠們當枕頭」

英國44歲女子史丹利（Elayne Stanley）育有3名女兒，周二（24日）在家中與其中一名女兒發生爭吵，突然遭到所飼養的兩隻大狗襲擊，鄰居見狀曾向惡犬投擲磚頭力圖阻止，可惜史丹利最終仍因傷重當場死亡。

史丹利在家中飼養的兩頭體型龐大、肌肉發達的巨犬「比利」（Billy）及「DJ」，有報道稱是屬於美國鬥牛犬或獒犬品種。事發當日下午約5時，史丹利在家與其中一名女兒發生爭執，兩隻狗突然向她攻擊。住在史丹利寓所對面的39歲賀爾太太（Bev Hall）當時正在泡茶，「她（史丹利）的女兒突然跑過來大叫『狗狗在襲擊媽媽』，於是我們馬上放下手的東西，赤腳跑向她的家。」

賀爾太太稱：「我聽到有一隻狗在咆哮，並且發出抓刮的聲音。我們不斷從窗外向內投擲雜物，並拍打窗戶希望引開兩犬的注意。後來有人報警，我與丈夫及其他鄰居開始朝兩犬掟磚，幾經辛苦才把牠們鎖在後院。」

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平日友善從未試過失控

賀爾太太指出，史丹利養了該兩隻狗約2至3年，「在養第二隻名叫『DJ』的狗之前，史丹利已經養了『比利』一段時間。我從來都不知道那些狗會如此暴力，我的孩子試過睡在牠們身上，將牠們當枕頭，我簡直不敢相信！」

史丹利生前另一名鄰居則謂，史丹利待人親切，見面時總是主動打招呼，「我當時聽到其中一名女孩大喊『DJ』，並尖叫著『我不能接近她（史丹利）』。之後有人踢門，我知道那兩隻狗是美國鬥牛犬品種，牠們平日看起來很友善，也從未試過失控。」

警方抵達現場時發現史丹利因失血過多身亡，警員嘗試控制兩隻狗期間，其中一隻再度狂性大發，企圖攻擊警員。最後警方開兩槍把其中一隻擊斃，另一隻則被注射鎮靜劑後帶走。