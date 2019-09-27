人妻為趕小三　斥60萬請人捉姦兼搵「小四」色誘丈夫　結局超慘

要趕走老公外遇，「以毒攻毒」真係有用？台灣一名30多歲OL，發現丈夫在外面有第三者，竟找來偵探社另請「小四」試圖反撬打擊小三，前後花了240萬台幣（約60萬港元）。惟其如意算盤打不響，3個月後丈夫和「第四者」有段情，卻和小三感情堅定沒斬鑑，人妻認為偵探社未完成委託要求需賠償，但最終因委託時雙方沒列明小四是否一定要成功，毫無勝算的人妻「賠了老公又蝕錢」。

人妻OL為了挽回婚姻，委託偵探社找「小四」介入丈夫和小三的關係。（示意圖／資料圖片）

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宜蘭一名30多歲的人妻OL，今年5月發現丈夫外遇，為挽回婚姻，委託一間偵探社幫忙捉姦，更要求對方找一名「小四」破壞丈夫和小三關係，前後耗費了240萬台幣（約60萬港元），除了掏盡的積蓄外，人妻還因而向外人借了100萬台幣（約25萬港元）。

偵探社花3個月仍未能捉姦成功，更認為OL令調查曝光一度想中止委託，後來他們找來一名女子藉機接觸OL丈夫，以進取手法破壞姦情。不過，OL的丈夫和小三面對「第四者」介入，仍然藕斷絲連，始終感情堅固，打擊小三計劃終告失敗。OL認為偵探社未有完成委託，向消費者保護會投訴。

不過，消保官了解內情後，認為OL與偵探社只是委任關係，亦沒有訂明捉姦或小四要在特定時間內成功，或一定要成功，即便告上法庭都未必能取回費用。對於這個荒唐個案，消保官呼籲市民如面對婚姻問題，應先諮詢專家或心理輔導，而現在該人妻OL的下場，可說是人財兩失。

（自由時報）