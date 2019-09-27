坐巴士小朋友扭抱　乘客拒讓座　港媽反斥：點解你咁無愛心

巴士座位一向都是先到先得，有人讓座當然好，但不讓也是道理。有網民指近日坐巴士時，一名小朋友「扭計」要媽媽抱，該名媽媽反要求女乘客讓座，遭到拒絕後竟大罵女乘客「點解你咁無愛心，唔可以就下人」。

有網民指近日坐巴士時，一名小朋友「扭計」要媽媽抱，該名媽媽反要求女乘客讓座，遭到拒絕後竟怪責女乘客。（資料圖片）

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有網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」指，當時巴士沒有空位，一個媽媽帶着小朋友，有小朋友因為太累「發脾四」希望媽媽抱，但該名媽媽不想，於是向一名坐着的女乘客要求讓座。

媽媽指，「我個小朋友好攰，發緊脾氣，可唔可以讓俾佢坐」，女乘客指自己亦感疲累而拒絕。媽媽稱小朋友在發脾氣，女乘客回應：「所以？」媽媽聞言指摘女乘客：「點解你咁冇愛心，唔可以就吓人，佢發緊脾氣畀佢坐都唔得嘅，而家啲人真係。」

女乘客不甘示弱，反指「讓畀你係人情，唔讓畀你係道理」，又認為「你生仔我冇責任㗎，唔好覺得個世界欠咗你，要人就你好冇？」該名媽媽全程黑，小朋友則繼續要抱，但媽媽依然沒有理會他。

媽媽指，「我個小朋友好攰，發緊脾氣」，要求女乘客讓座。（示意圖／資料圖片）

帖文一出，不少網民狠批該名媽媽霸道，「如果我係個呀媽，我唔會要求人哋讓座，要小朋友明白有位先有得坐，無位要企係正常」、「佢未生出來就讓，生咗出來就自己照顧返啦，個細路扭抱係自己責任」、「讓係人情，唔係老奉」。

亦有人認為這本來是一個教育小朋友的好機會，「其實係需要解釋畀小朋友聽冇位就要企，鍛鍊下啫」、「如果我小朋友扭計，有人讓，我更加唔會畀佢坐！呢個世界唔係佢話事，扭計就會得到所有嘢」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）