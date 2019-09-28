美國女網民發訊息懷念去世弟弟　半年後竟獲回覆　結局暖爆Reddit

面對摰親離世，不少人需要時間接受及重新振作，美國一名女網民日前於討論區分享，指自弟弟年初去世後，她不時發訊息到其生前電話號碼以解思念之情，早前她突然收到「弟弟」回覆，檢查後發現原來是手機號碼的新主人傳來訊息，對方未有介意她的訊息「轟炸」，反而溫柔地安慰她，令她相當感動。

一名外國網民不時會向已去世的弟弟發訊息以抒發思念之情，不過日前突然收到回覆，感到感動又驚喜。（示意圖／資料圖片）

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該名來自美國的女網民早前於Reddit討論區分享，指親弟弟今年3月不幸過世，她每逢想起弟弟，便會發訊息到其生前使用的電話號碼，彷彿讓自己仍能跟他說話，以抒發思念之情。

半年過去，女網民間中仍會向弟弟發訊息，早前她再跟弟弟說：「我真的好想你，天啊，為何事情變成這樣？」沒料翌日「弟弟」的號碼竟傳來回覆：「我很遺憾你失去了一位很重要的人，不過你可能傳錯號碼了。」女網民當時才知道，弟弟的舊號碼已經有了新主人，遂向對方道歉，並交代自己發訊息的原因只是希望假裝弟弟仍能聽見自己說話。

對方得知事件即表示並不介意，更安慰該女網民：「不需要感到抱歉，有時候這樣做能幫助我們記住與他們的美好回憶。」對方又指自己也正在經歷類似的情況，與他感情親如妹妹的表妹患上重病，或許即將離世，「我理解你的心情，有需要的話可隨時向我訴苦」，令女網民非常感動。

不少網民看過訊息截圖紛紛留言送上安慰，形容面對親人離開並不容易，又稱讚該名電話號碼新主人非常溫柔又友善，「我們往往會忘記，人性也可以很美麗」、「我無法想像當他的名字出現在你手機上時的感受」、「看到人類互相善待，真是太美好的事」。

（Reddit）