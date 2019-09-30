衛星拍下黑洞撕噬恆星　模擬片段公開　「10萬年難得一見奇觀」

美國太空總署（NASA）的「凌日系外行星巡天衛星」（Transiting Exoplanet Survey Satellite，TESS）在今年1月29日捕捉到黑洞吞噬恆星的畫面，NASA 上周四（26日）公開模擬片段，讓公眾一窺恆星受龐大重力場撕裂而消失的罕見時刻。並形容這是「每一萬至十萬年才得以一見的奇觀」。

由於黑洞不沒有光，科學家只能趁黑洞吞食恆星時所發出的強烈輻射，來探測黑洞的存在。TESS今年首度成功觀測到一個在3.75億光年外跟太陽大小相同的恆星，遭質量為比太陽大600萬倍的黑洞吞噬的初期過程，而這天文奇景又被稱為「潮汐破壞事件」（tidal disruption event，TDE）。

透過NASA模擬片段解釋吞噬過程，當恆星離黑洞太近，它會受到重力擠壓，然後開始膨脹及撕裂，導致外圍氣體溢散到宇宙，並拖出一條長長的橘紅色「尾巴」，亮度比太陽高出約10倍，但最終仍為黑洞所吞噬。

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俄亥俄州立大學天文教授科哈內克（Chris Kochanek）稱：「試想像一下，你站在鬧區一幢高樓大廈的屋頂，然後扔下一顆彈珠，彈珠又剛好掉進坑渠蓋的洞中，而發生『潮汐破壞事件』較完成這項任務的機率還要小。」

NASA戈達德航天中心（Goddard Space Flight Center）的TESS項目科學家博伊德（Padi Boyd）說：「TESS能夠在TDE的早期讓我們進行長時間及持續觀察，真是非比尋常。未來我們將與世界各地天文台合作，盼進一步了解造成宇宙閃亮的各種爆發。」