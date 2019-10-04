【黃背心運動】法警遊行投訴士氣受打擊 　「我們變了社會渣滓」

法國數以千計警員周三（10月2日）在巴黎遊行，投訴在疲於奔命應對「黃背心」示威運動的同時，工作卻得不到認同及支持，令士氣大受打擊，他們在巴士底廣場高喊「警察憤怒了」！

黃背心運動自2018年11月爆發以來，每周末都有不同規模的示威行動，而且往往演變成警民衝突，多名示威者被警方所發射的橡膠子彈及閃光彈導致重傷。

參與示威的警察當日身穿便裝在巴士底廣場（Place de la Bastille）出發，途經巴黎東區前往共和國廣場（Place de la Republique）。警察工會表示，有約2.7萬人參加示威，是近年最大型的警察示威活動，又指這是給政府和總統的警號，希望他們採取行動安撫警員。

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警察認為他們忙於應付示威，但工作卻得不到認同，反而被指濫用暴力，令士氣受打擊，其中一名參與示威的防暴警察戈萬（Frederic Govin）說：「我們變成了社會的渣滓」。另外亦有警察稱自己離婚了，而黃背心運動卻令他不斷加班，如今已有七個星期都沒有跟孩子一起渡過，惟加班費僅150歐元（約1300港元）。

警察亦希望向政府反映警員自殺個案急升的情況。法國官方數據顯示，2019年至今已有多達49名警察自殺，而2018年全年就有一共35名警員自殺。服務警隊20年的本華（Cyril Benoit）表示，黃背心運動令警員面對前所未有的壓力；至於當差15年的安托萬（Antoine）就稱，曾經見到同袍流下男兒淚，並指責政府在警員面對濫用暴力的指控時未能挺身維護，「電視不停播放（據稱是粗暴的）警察行動影片，但你沒看到之前幾秒飛過來的石頭。」

內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）表示，將在本月18日與警方高層會面，討論警察面臨的工作及待遇等問題。