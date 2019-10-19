【美軍野外生存手冊】教你8大求生守則　呢4種生存秘技一定要識！

身為都市人的你有沒有想過，當你在荒無人煙的島嶼、郊野、叢林或沙漠迷路，在孤立無援的情況下，自己還有沒有信心活着走出來？這種處境相信難倒不少人，畢竟現實生活中，並非每個人都能掌握求生的本領。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

當美軍身陷險境時，他們通常會遵循以下8項求生原則。

1、評估形勢（Size up the situation） 2、欲速則不達（Undue haste makes waste） 3、記住自己身處何方（Remember where you are） 4、克服恐懼和驚慌（Vanquish fear and panic） 5、隨機應變（Improvise） 6、珍愛生命（Value living） 7、入境隨俗（Act like the native） 8、學習基本技巧（Learn basic skills）

當美軍身陷險境時，他們通常會遵循8項求生原則。（路透社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

熟悉這些原則，是求生的基本前提。此外，本文為你梳理4種由美軍特種部隊公認採用的野外生存秘技和注意事項。

一、 如何尋找水源？

人體每日至少需要補充1.9公升的水，如果少於這個數字，工作效率就會降低。另外，當你極度口渴或因運動而身體發熱時，需小口小口地喝水，慢慢喝到足，切勿快速補充水分。

那麼該如何尋找水源呢？如果你身處沙漠或乾旱地帶，可以留意可能發現水源的跡象，例如某些鳥類飛行的方向、是否有植物或動物的足跡等等。土質疏鬆的地區要比多岩地形更易發現豐富的水源。可以沿着山谷谷底或包圍山谷的斜坡尋找地下水，地下水位經常在這些地方的地表附近。

如果從地面找不到水源，可以從樹木取水，富有水分或汁液的植物也許是你最好的選擇。許多植物具有肥厚的葉和莖，裏面通常蘊藏可飲用的水分，例如樹藤、椰子樹、仙人掌內部的莖髓、沙漠植物的根（如木麻黃、紅木）等等。

可以沿山谷谷底或包圍山谷的斜坡尋找地下水，地下水位經常在這些地方的地表附近。（Taylor Nicole/Unsplash）

二、 海水和尿液可以喝嗎？

答案是絕對不可以。海水的鹽分太高，飲用後會消耗體液以降低鹽分，最後會破壞腎臟的功能，換句話說就是「尋死」。另外，尿液是人體正常排出體外的廢物，飲用尿液或不乾淨的水，容易罹患疾病，例如痢疾、霍亂和傷寒等。求生期間，生病是絕對不利的因素。

無論多口渴，海水是絕對不能飲用的。（Ivana Cajina/Unsplash）

三、 野生有什麼東西可以進食？

據說，人類在沒有食物的情況下可以活一個月，除非情況非常極端，否則不應該放棄進食。大自然擁有豐富的食物資源，善於利用，可以保命。如果你每天飲用不足0.95公升的水，就要避免過於乾燥、澱粉類以及過度調味的食物和肉類，因為進食會令你更口渴。盡量吃高醣食物，例如硬糖、水果棒。

只有少數植物是全株皆可食用的，大多數只有一個或幾個部位具有食用和解渴價值。例如塊莖、野生馬鈴薯和玉竹。所有塊莖都生長在地下，必須挖掘才能取得，可用水煮或火烤。又或蘆葦，這種高大植物通常出現在潮濕的沼澤地帶，根部和莖桿底部的白色部位烹煮之後可以食用，也可生吃。

蘆葦這種高大植物通常出現在潮濕的沼澤地帶，根部和莖桿底部的白色部位烹煮之後可以食用，也可生吃。（Vadim Karnakhin/Unsplash）

四、 沒有打火機或火柴如何生火？

可以試試這些方法。首先準備一些非常乾燥的火種，例如腐木、樹皮、木頭、鳥巢、乾樹葉、布料上的纖維等等，生火時要避開風和濕氣。之後再借用太陽和鏡片（眼鏡、相機鏡頭、手電筒、望遠鏡均可），集中太陽光線以點燃火種。

此外，可以利用兩片木頭像鋸東西一樣強烈摩擦，令其產生火花，點燃火種。這種生火方式適用於叢林中，但生火的困難度很高，建議在別無選擇的情況下才用它。

生火時要避開風和濕氣，再借用太陽和鏡片，集中太陽光線以點燃火種。（Siim Lukka/Unsplash）

更多野外求生的技巧和注意要項，例如導航定位、通用求救訊號、急救方法、如何搭建庇護所、烹煮野生食物、特殊惡劣地區防範細節等內容可以參考由美國國防部編輯的《美軍野外生存手冊》一書。

《美軍野外生存手冊》書封。（臉譜出版）

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【野外生存】求生八大要領之首「評估形勢」 美軍教你如何絕境生存」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）