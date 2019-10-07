係愛啊！9歲仔屋企失火家園盡毀　全班同學偷偷收集玩具驚喜送暖

美國田納西州一名8歲男童早前家中失火，屋內物品幾乎被燃燒殆盡，包括所有玩具。男童的小學老師和同學得知此事，決定送上驚喜。全班秘密籌備一星期，同學仔紛紛拿出自己的玩具送給他。在送上驚喜當天，男童回到課室看到同學的心意後，不禁感動得大叫，並張開雙臂和同學們擁抱，場面溫馨動人。

美國一名8歲男童家中失火家園盡毀，其老師及同學得悉後秘密籌備送玩具大行動。（fb「Philadelphia Elementary School」圖片）

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亨特（Daniel Hunt）就讀於美國田納西州的費城小學（Philadelphia Elementary School），上月底因家中失火，頓失所有玩具。他的老師計劃在同班同學間舉辦玩具捐贈，讓全班同學暗地裏為亨特送上驚喜。老師表示，學生對計劃非常熱衷，「我們都生活在州內的小社區，亨特家中失火的事很快便傳遍社區，大家都想幫忙。對於同學仔而言，這是一件很窩心和有趣的事，同時要對亨特保密，所以每天早上他們彼此間靜悄悄說：『我把送給亨特的公仔放在書包裏』。」

一周後，老師先以其他理由讓亨特離開課室，據影片所見，亨特步入課室後，一眾同學仔大叫：「Surprise」（驚喜）亨特見狀極為驚訝，其後張開雙臂，希望同學給他擁抱，最終出現集體擁抱的甜蜜場面。

事後亨特家人向傳媒表示，亨特對於這麼多人主動伸出援手大吃一驚，非常感謝每一位。校方將這段溫馨故事分享至facebook，隨即獲眾多同屬該社區的居民和網民讚好，更有校友稱以師弟妹的舉動感到自豪，亦有人表示在現今冷酷的社會，應有更多這些好人好事。

（CNN）