用錢可以買愛情？　5大原因拆解日本女性包養「軟飯男友」心態

近年日本吹起「軟飯男友」風氣，當地早前有位90後性感美少女於Twitter公開招募兼職男友，聲稱包吃包住，只要年齡介乎18至28歲、不會出軌，不做家務亦無關係。文中亦提到男友每月可獲至少40萬日圓薪金（約2.9萬港元），非常誇張。 不少網民認為當地女性的愛情觀開始與金錢掛勾，有男生更以被包養為正職，成為全職軟飯男。日本有研究顯示，近年部分女性趨向抱着「用錢買感情」的心態，不刻意追求一段認真的戀愛關係，背後原因與社會風氣、個人心理隨時代轉變等有關，漸漸促成「包養潮」。

日本早前有位90後性感美少女於Twitter公開招募兼職男友，聲稱包吃包住，她更指每月可以為男友至少支付40萬日圓（約2.9萬港元）。（「miu__miu__u」Twitter圖片）

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在日語詞彙中，「ヒモ」（Himo）代表沒有工作收入、依靠女人包養的男人，俗稱「食軟飯」、「小白臉」。近年日本開始有許多女生，以不同方式包養男生，有些男生更以被包養為正職，成為全職軟飯男。有研究指，其實包養「軟飯男友」成風，主要因為女性在愛情觀、以及社會型態改變等。

日本Abema TV曾訪問一名25歲的全職「軟飯男」生駒卓也，他指最高峰可同時被15位女生包養，每月收入逾百萬日元（約7.3萬港元）。其中一位包養他的明奈小姐今年20多歲，從事美容行業，她坦言與生駒卓也的感情由3張1千日圓紙幣（約73港元）開始，那是第一次約會所付的價錢。

日本Abema TV曾訪問一名25歲的全職「軟飯男」生駒卓也，他解釋最高峰可同時被15位女性包養，收入更高達過百萬日元。（Abema TV片段截圖）

明奈小姐續稱，自那次後他們會每周約會一次，至今已4年，一共花了約300萬日圓（約21.9萬日元）。她指整段關係雖然建基於金錢，但他們之間並無任何不恰當的行為，「我從來都不想與生駒先生建立真感情，我也不知道他與其他女性的關係，他亦從無送過禮物給我，因為大家連彼此的生日亦不知道」。

拆解日本女性包養「軟飯男友」心態↓↓

同樣有包養「軟飯男友」的作家北條佳也坦言，其實包養男人可以與對方保持距離，不需在感情上費心，而且自己在這段關係有「話事權」，用金錢買到一位聽話的伴侶之餘，更可買到淨化心靈的時間，其實獲得的快樂不比經營真感情少。

她解釋這種關係比較簡單，只要不再付錢，就可以完全斷絕來往。相對真正的夫妻同居關係，既要遵守婚姻承諾而不能與其他男性交往，又要獨力一人負責家務，所以對日本女性而言，不平等又無自由的關係反令她們感到疲憊不堪。

（綜合）

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