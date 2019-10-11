縱火燒死5名家人　9歲男童被控一級謀殺　母：他絕非「一頭怪物」

今年4月6日，美國伊利諾伊州（Illinois）一名9歲男童在古德菲德爾（Goodfield）村附近的Timberline拖車屋公園縱火，導致三名2歲以下幼童、一名34歲男子及一名69歲婦人死亡，當局日前決定控以五項一級謀殺罪名。27歲女子艾伍德（Katrina Alwood）周四（10日）接受傳媒訪問時稱，縱火的是她與其前夫生下的兒子凱爾（Kyle Alwood），並透露他患有精神病，絕非「一頭怪物」。

「我無論如何都愛他」

艾伍德在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《CBS This Morning》上表示，凱爾最近被醫生診斷出患有精神分裂症（Schizophrenia）、躁鬱症（bipolar disorder）及過度活躍症（ADHD），而他一向對打火機和火甚至興趣。

艾伍德說：「現在每個人都把他當成某種怪物看待，但這絕不是他的真面目，畢竟人人都會犯錯。是的！那是一場可怕的悲劇，但不應成為毀掉他一生的污點。我原諒他，作為媽媽，我無論如何都愛他。」

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阿姨：希望他被判入獄

這場火災的受害者全部都是艾伍德的家人，包括她的2歲侄女羅斯（Rose Alwood）、34歲未婚夫沃爾（Jason Wall）、沃爾的兩名分別2歲和1歲的孩子達米仁（Daemeon）與埃里爾（Ariel Wall）、以及69歲祖母默里（Kathryn Murray）。艾伍德說，發生大火時大部分人都仍在夢中，最終她只能隻身逃出火場。

艾伍德憶述當日火災情境，「我站在窗前對孩子們說：『我很難過無法救你們。』我只能告訴他們，媽媽就在這裏，很愛大家，這是我最希望他們臨離去前聽到的說話。」

在這場大火中，艾伍德的家姐薩曼莎（Samantha Alwood）失去了小女兒羅斯，她坦言，希望凱爾被拘留在兒童院內，最終被判入獄，「無論他是否故意（縱火），他都知道這場火災的後果。」