【極噁心】台女當街大便同步吃甜筒　網民：廁所這麼難找嗎？

人有三急要找洗手間是人之常情，但竟有人會在人來人往的大街就地解決？有台灣網民日前於facebook貼出片段，可見一名拿着食物的年輕女子突然於街頭一大廈門前蹲下，若無其事脫下褲子便溺，完事後更非常「順手」地拋下垃圾，邊食雪糕邊離去，過程令人側目。網民看過片段都直指不可思議，直指要起底找出女子好好「教育」。

有台灣網民貼出影片，可見一名女子突然於一大廈門前脫下褲子便溺，引起網民熱議。（fb群組「爆料公社」影片截圖）

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該網民早前於fb群組「爆料公社」貼出閉路電視片段，可見一名穿外套、牛仔褲，揹着背包的年輕女子，手持飲品及雪糕行經一大廈的門口。當時女子站於大廈門前的電箱旁吃東西，附近無人行過，商店似乎亦已關門。



女子之後突然蹲下，以電箱作掩護，隨即脫下褲子疑似大便，片中可見電箱後的大街一直人來人往，不過女子似乎沒有介意，若無其事一邊「方便」一邊吃東西。她完事後更不忘拿出紙巾清潔，起身後可清晰見到地面多了一團深色的排洩物，不過她未有清理，僅將垃圾掉在電箱旁，穿好褲子便離開，更急不及待拿出雪糕進食。

網民看到女子便溺的過程都大呼難以置信，直斥「原本以為會是個小朋友！沒想到竟然是個成人！廁所這麼難找嗎？」、「拉完還可以繼續吃甜筒？」、「人看起來還不錯，怎麼做這種事」。亦有人怒指要起底找出女子好好教訓她，「那麼亮整個不怕被人看到嗎？」、「拜託請肉搜」、「我想她一定是有困難，大家趕快把她找出來，幫助她」。