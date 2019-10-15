颱風海貝思重創旅遊勝地箱根町　蘆之湖泛濫　登山鐵道因坍塌停駛

箱根是香港人到日本的旅遊熱點之一，除了可以浸溫泉之外更可以欣賞著名的富士山。不過箱根町在是次超強颱風「海貝思」吹襲期間受到嚴重破壞，不但知名的蘆之湖因為大雨而泛濫，箱根觀光船碼頭因而水浸，箱根登山鐵道亦因為多處崩塌而近乎完全停駛。

箱根町受到颱風海貝思重創，乘坐海賊觀光船的碼頭出現水浸。（twitter「hararappa」圖片）

+ 4 + 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

海貝思吹襲日本期間，為多地帶來豪雨，而神奈川縣的箱根町地區就曾在48小時內錄得超過1000毫米的雨量，十分恐怖。由於箱根町位處海拔高，大雨形成了不少急流，亦令著名景點蘆之湖泛濫，湖水溢出岸邊淹沒行人路。另外位於湖內的觀光海盗船碼頭因為泛濫而水浸，官網顯示觀光船現正停航。

箱根町受颱風海貝思吹襲期間，在48小時內曾經錄得超過1000亳米的雨量。（twitter「mbpt_tk」圖片）

由於大雨導致山泥傾瀉，倚山而建的箱根登山鐵道出現嚴重崩塌，列車未能通行，根據官方公布的消息登山鐵道已經停駛，直至17日恢復行車。參考網上流傳的照片可見，山泥將路軌沖到山崖之下，亦有路段被大量石頭樹枝掩埋。

箱根町災情嚴重，有當地居民指出自己在當地住了30年，還是第一次看到蘆之湖泛濫。在網上亦都有不少人對當地情況表示關注，說這次颱風造成的影片的確嚴重，希望可以早日復原。

（東森新聞、Twitter）