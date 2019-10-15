大隻網紅自爆增肥44磅只為逃兵役　網民批太高調：不是光榮事蹟

不少都希望有健美的身形，但台灣一名健身網紅竟反其道而行，增肥20公斤（44磅），原來他增肥是為了不想當兵，並與法籍女友一起到法國念書工作，他的做法惹來爭議，被批評逃兵役並沒有什麼值得炫耀，亦有人認為他有選擇做什麼的自由。

阿Dain日前宣布已成功免服兵役。（ BroFitness youtube圖片）

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根據台灣役政署規定，凡BMI值，也就是體重（公斤）除身高（公尺）只要超過31.5或是小於16.5就是免兵役。經常拍攝健身題材的台灣YouTuber阿Dain為了躲避兵役決心增肥，並在日前宣布已成功免服兵役。

阿Dain在Youtube拍片表示自己從76公斤97公斤（213磅），自嘲變成了「肥宅」。他坦言是為了躲避兵役而增肥，他指其實自己也想當兵，但當時他的法國女友為了留在台灣陪他，已經向法國的學校休學一年，現在好不容易等到阿Dain畢業，他不想讓女友再等，希望自己付出多一點，才決定不當兵，跟女友一起到法國生活。

阿Dain從76公斤上升至97公斤（213磅）。（ BroFitness youtube圖片）

他指出，若選擇延期當兵，未來實習完畢後找到工作，結果又要回台灣當4個月的兵，可能很多機會都會消失。他又指已認定女友是他的「真命天女」。

阿Dain的告白引來爭議，有人指他高調宣揚自己逃兵役做法不對，「逃兵役會被瞧不起的」、「才4個月也在免，多不想當阿…而且免役就免役，低調就好，又不是什麼光榮事蹟」、「不管你未來有什麼重要的規劃，4個月都要逃掉的人我想是無法成就什麼大事情」。

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不過也有網民護航，認為「有更好的人生去發展，我認為很好，就算用這種方式逃兵役也是自己的本事」、「羨慕，憑什麼男生就該被剝奪4個月的自由和工作權，能躲就躲，我沒欠這社會什麼，我也不想當兵」、「還好你免役，這是聰明的決定，現在當兵叫浪費時間，以前叫磨練」、「免疫又沒什麼，人家幹嘛是自由吧，當兵4個月？根本去浪費時間」。