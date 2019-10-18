【慎入】馬騮遭鎖喉綁手腳迫瘋　小狗灌藥大出血　恐怖實驗室曝光

德國漢堡近郊一所藥理毒性實驗室（Laboratory of Pharmacology and Toxicology，LPT）被揭發涉嫌虐待動物，例如以金屬架鎖住猴子的頸和手腳強迫站立做實驗、小獵犬被強迫插喉灌入藥物導致大量出血、有貓隻一天內接受多達13次藥物注射等，當局現已展開調查。

沒有獲得任何麻醉或止痛藥

英國動物權益促進組織「Cruelty Free International」及SOKO動物福利組織合作，派臥底到LPT實驗室工作，發現貓隻、猴子、兔子及小獵犬等動物會被注射、餵食或強迫吸入實驗藥物以測試毒性，當中的副作用包括嘔吐、內出血、發燒、器官衰竭甚至死亡；有些工作人員未經訓練，動物不時遭到暴力對待，且在實驗過程中沒有獲得任何麻醉或止痛藥。

SOKO動物福利組織成員米倫（Friedrich Mülln）表示，那些動物被帶走殺死時，甚至還搖着尾巴，狗狗仍在渴望被人觸摸。猴子的待遇就最不堪，實驗室會挑選體型細小的獼猴，牠們被關在狹小的籠內，大部分都出現強迫症傾向，一直不停原地轉圈。

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德國當局不排除關閉實驗室

Cruelty Free International行政總裁休斯（Michelle Thew）稱：「調查發現那些動物不但承受痛苦折磨，獲得的照顧更是嚴重不足，違反歐洲和德國相關法例。我們呼籲當局關閉LPT實驗室，英國和歐洲各國政府須全面審查利用動物進行毒性測試的實驗室。」

德國農業部長奧特基納斯特（Barbara Otte-Kinast）表示，如果有關指控是真確的，就必須迅速作出裁決懲罰實驗室，最嚴重是撤銷動物測試許可證，以及立即關閉實驗室。

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