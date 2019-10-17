【施政報告】交通津貼加碼　港鐵月票、九巴月票咁買更加抵！

特首林鄭月娥於任內第三份《施政報告》提出將「公共交通費用補貼計劃」（交津）加碼，市民交通費超過400元後，所得的車費津貼將由原本的四分之一增至三分之一，補貼上限亦由300元增加至400元，如果想獲得上限的交通津貼每月車費為1700元。 不過即使每月車費未達1700元，甚至只有數百元，仍然可以「一個月買兩張月票」的方式領取更多交通津貼！

交通津貼加碼：交通津貼補貼比率，由400元以上費用的4分之1，增至3分之1；補貼上限由300元增至400元。（資料圖片）

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↓↓↓ 一個月買兩張月票原來抵咁多！以下為港鐵及九巴月票的交通津貼比較 ↓↓↓

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政府交通津貼的計算方式為每月截數，而且需要先扣除首400元的自負額，只要可以在今個月預先支付下個月的交通費，就可以因為計少一次自負額而提高申領的交通津貼！

預付下月交通費的方法暫時有兩個，就是購買港鐵月票及九巴月票。其中港鐵月票需要在月頭購買首張月票，用完首將月票後、在下一個月前購買第二張，令兩個月的月票可以在同一個月內計算交通津貼之餘，兩個月都可以有月票優惠。

在購買使用上九巴月票相對方便，因為可以一次過購買兩個月的月票，不需分開月頭及月尾購買。另外市面上有信用卡會就九巴車費提供回贈，變相享有更多優惠。

現時港鐵及九巴都有提供月票。（資料圖片）