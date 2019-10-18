陪90公斤女友產檢被嘲「這麼重口味」　霸氣男友一句反擊毒舌情侶

愛情不是單看外表！台灣一名男網民日前在網上發文，申訴跟重磅女友外出時被羞辱的經歷，他指陪女友產檢時，坐一旁的情侶當面嘲笑她太胖「好噁心」，更稱「真不知道哪一個人這麼重口味，連這種的都X得下去」，令他非常生氣，結果一句反擊讓他們秒閉嘴。

愛情不是單看外表！台灣一名男網民日前在網上發文，申訴跟重磅女友外出時被羞辱的經歷。（《減法人生》劇照）

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男網民在Dcard討論區發文，指女友身高165厘米，懷孕前體重已達80、90公斤（198磅），最近她懷孕滿了3個月，陪她到婦產科產檢時，竟聽到一對年輕男女在討論女友的身型，更出言羞辱，直至其女友噁心，樓主說「我女友肯定也有聽到，診所裏大部分人應該也都有聽到」，令他無法再啞忍，於是站起來在全場的人面前反擊該對男女。

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男友直指「愛情不是單看外表，你們只看到外表」，男友霸氣回覆嚇窒那對口不擇言的情侶，帖文亦獲得兩萬多人讚好。他續指，自己交女友不在乎外表，看到的是她天真善良和可愛，而且性格上互補不足，低潮時互相打氣，當然也會希望她健康一點，畢竟體重過高，發病的機會增加。

不少網民都大讚他好男人，指保護愛人的行為很酷，「選你所愛，愛你所選」，並祝他倆幸褔，不過有網民就認為「型還型，你的用詞會讓女方更丟臉吧？」如果是「她是我老婆」就可以了。

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