日本和菓子達人作品靚到唔捨得食　堅持唔打工唔開店想買要靠緣份

小編今天就給大家介紹一款可以放心食用的「煙火」！

由上至下綻放的火星，自左及右柔和的色彩相融，再以金粉點綴中心，猶如一朵盛開在夜空的煙火（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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這是一款由日本的和菓子匠人三納寬之所製作的名為「煙火」的和菓子。這款和菓子一出世，便因其華麗的外形和治癒的顏色受到了大眾的喜愛。網絡上也是一片「好看！」、「想買！」的聲音。

三納寬之出生於日本愛知縣瀨戶市的一個經營和菓子的家庭。作為長子的他從小就知道自己將來要繼承家業，於是高中畢業後他就選擇前去修行。在修行期間，三納多次入選日本中部地區和菓子研究團體「名和會」的技術最優獎，2012年更是獲得了全國競賽的綜合競技第一名，並被日本和菓子協會認定為「優秀和菓子職人」，還曾被邀請到中、德、法等國家參展。

當覺得自己已經有足夠的能力繼承家業後，他回到了老家開始再自家店裡幫忙。然而現實卻跟他開了個大玩笑，他在自家店裡推出的新品並沒有多少銷售量，而家裡也總是限制著他做自己想做的，雙重壓力之下他決定再一次離開了家。之後的他去了一家和菓子工廠，在那裡當了10年以上的工廠長，但是最終也因為與公司的理念不合而辭職了。

如今的三納寬之是一位自由的和菓子匠人。他不為誰打工，也不準備開店經營，而是想去哪裡就拖著攤子去哪裡，做他自己想做。因此能買到他的點心的人也可以說十分幸運了。

他經常會將自己的作品曬到網上，這些和菓子無一不精緻且妙趣橫生，甚至讓人不敢相信這竟然是拿來吃的食物！

甜菓子系列（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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羊羹系列（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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果實系列。不要看錯，這些真的是和菓子不是水果哦！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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花朵樹葉系列（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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人物、動物系列（點圖放大瀏覽）↓↓↓

「和菓子的界限早就被定下，我只能在屬於和菓子的範圍內進行創新，用古人的手法和今人的創作，做出人們在打開盒子和吃入口中的時候，都會心情愉悅的和菓子。」

如今的三納寬之做到了，只是人們在打開盒子的瞬間，想到的不是吃，而是捨不得吃吧！

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