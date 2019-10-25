曾稱「M號就是胖」捱轟　鋼琴女神李元玲稱抑鬱厭食　IG貼暴瘦相

鋼琴大師李雲迪徒弟李元玲不但琴技非凡，更擁有完美身材，被封為大馬女神，instagram坐擁百萬粉絲。早前她因發表「M號就是胖」極端言論遭網民非議，更有人起底指其鋼琴學院的學歷造假，逼使她一度把社交帳戶關閉，惟5天後重開IG及發文澄清，近日她懷疑承受不了輿論壓力，自爆罹患抑鬱症，和有厭食的情況，體重爆瘦到只有44公斤（97磅），令網民擔憂。

近日李元玲貼出極為纖瘦照片，表示「厭食」。（cathrynli ig圖片）

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李元玲在10月初在IG發文稱「任何超過M號都代表『罪惡』、『肥胖』」，言論引來網民炮轟，令她要急急將社交媒體帳戶關閉「避風頭」。之後，她解釋，「此文章我原本只是想發布在私人模特朋友圈，想藉此互相鼓勵朋友們以運動來保持健美身段，但一時手誤發布到公眾群裏。」她又強調自己知道時已經在26分鐘內刪文。

李元玲自爆體重瘦到只有44公斤（97磅），並寫道「最近憂鬱症，一直在爆瘦。」（cathrynli ig圖片）

李元玲不但琴技非凡，更擁有完美身封，被封為大馬女神，IG坐擁百萬粉絲。（cathrynli ig圖片）

李元玲之後重開IG，不過仍承受巨大輿論壓力，10月15日她發文感嘆：「已經道歉了，大家不需要這麼絕情，處處逼人抓着我不放」近日她又貼出極為纖瘦的自拍照片，表示自己「厭食」。身高170cm的她原先體重45公斤（99磅）已經瘦到驚人，她又貼出磅重的照片，可見她的體重近日進一步下降至43公斤（94磅），並寫道「最近憂鬱症，一直在爆瘦。」

李元玲的情況令不少網民擔憂，紛紛心疼表示，「要好好照顧身體呀」、「多吃點不要搞壞身體」、「沒什麼事過不去，不要想太多」。