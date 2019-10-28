【一周星座運勢】單身雙子或遇辦公室戀情　呢個星座咪借錢畀人

本周重要星象：本周一，我們將迎來天蠍座新月，這段時間天蠍能量爆棚，不管是事業、金錢還是愛情，你都充滿了熱情和野心。但是天蠍座的新月和天王星對沖，天蠍月也需要注意克制過分的慾望，避免做出極端舉動。周四是大家都熟悉的水星逆行，除了注意計劃的實施可能會出現紕漏、出行可能受阻、電器可能會出問題，水星逆行還會和「過去」有關，在這段期間，經常會出現翻舊帳的事情。周六金星從天蠍座進入人馬座，這段時間在金錢方面的進展會比較順利，不管是賺錢還是花錢，同時感情方面也從熾熱的吸引轉變為平穩深入的了解。