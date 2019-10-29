傳數百短訊叫「去死」 男友跳樓亡　韓女涉精神虐待被控誤殺

男女朋友間可能都會開玩笑叫對方「去死」，不過美國波士頓學院一名男生5月自殺身亡，其韓裔女友被揭在男友自殺前曾數百次傳短訊叫男生「去死」，她於周一（25日）被控非自願誤殺，女友其後回到韓國，檢察官考慮將她引渡回美國受審。

警方調查後，發現厄圖拉去世前兩個月，與拍拖18個月女友劉仁英傳了7.5萬多條短訊（Scott McDonnell Twitter圖片）

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22歲厄圖拉（Alexander Urtula）與21歲韓裔女友劉仁英(Inyoung You，音譯)為同校同學，厄圖拉在今年5月20日早上、畢業禮前僅約一個半小時，從一個停車場跳下身亡，其家人還從新澤西趕到波士頓參加其畢業典禮。

警方調查後，發現他去世前兩個月，與拍拖18個月的女友劉仁英傳了7.5萬多條短訊，當中顯示劉仁英多次「對厄圖拉進行肉體、言語、精神虐待」，越接近厄圖拉自殺之日，那些虐待就越厲害。

檢察官羅林斯指，在厄圖拉生命中最後兩個月，劉仁英數百次叫厄圖拉「去自殺」、「去死」、「沒有他，她、他的家人和世界都會美好些」。羅林斯亦指，厄圖拉自殺當天，劉仁英追蹤厄圖拉位置，前住他自殺的停車場，羅林斯跳下時她也在場。

檢察官羅林斯指，在厄圖拉生命中最後兩個月，柳仁英數百次叫厄圖拉「去自殺」、「去死」。（Twitter圖片）

羅林斯認為，劉仁英通過操控手段和自我傷害威脅來控制厄圖拉，將他與親友隔離。即便知道厄圖拉因被其虐待而陷入抑鬱和產生自殺念頭，劉仁英仍繼續鼓勵厄圖拉自殺。劉仁英現正身處韓國，如果她不願意返回美國面對指控，檢察官將尋求引渡。

（綜合）