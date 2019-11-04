幫員工追女仔、轟走無禮客人　台女向傲嬌老闆娘「示愛」

返工最幸福就是遇着好老闆。最近有台女在Dcard討論區發文，大讚其酒吧老闆娘雖然看似冷酷難親近，但其實超為員工着想，不但會為受客人侮辱的員工出頭，又會送員工下班和給「獎金」予手頭緊的員工，令她直稱老闆娘為偶像，「不追星的我追老闆可以嗎」。網民紛紛坦言超羨慕和「跪求」酒吧地址，又詢問有否請人。

有在酒吧上班的台女在Dcard討論區發文，大讚老闆娘超為員工着想，並憶述一段她曾被客人言語侮辱、老闆娘霸氣解圍的經歷。（《可惜不是你》劇照）

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該台女稱自己在一間小酒吧工作，共7名員工，其中一人是老闆娘的男朋友。樓主憶述有一次她被店內一桌年輕客人言語騷擾，「說我屁股很翹」，但她因入職不久而不知所措。在她徬徨之際，老闆娘馬上過來替她出頭，要求客人注意用詞，並讓另一男員工服務他們。不過，樓主指那些客人當晚再次出言不遜，老闆娘即霸氣盡現請他們離開，後來另一天老闆娘更拒絕他們入店。

樓主形容老闆娘平時看似冷酷很難親近，惟事實上卻會做出很「傻」的事，亦非常照顧員工。樓主指曾有員工想追一個女客人，老闆娘就叫他調酒送給那個女生，但其實是由老闆請客，最後兩人做不成戀人，卻變成了朋友。不只如此，樓主表示早前有同事不夠錢交學費，老闆娘更直接給他幾千元台幣，說：「拿去，這是獎金」。

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樓主坦言老闆娘還有很多霸氣事蹟，不能一一盡錄，但單憑上述對員工的窩心舉動，已吸引大批網民要求見工，「應徵當員工要繳多少才能錄取，不管多少我都繳」，形容根本是「神仙老闆」，「這種老闆我要用新台幣懲罰她～所以我說地址在哪？」可惜樓主最後都沒有公開店名和地址，令網民要「懲罰」該酒吧的希望落空。

（Dcard討論區）

台女又分享老闆娘與其店員男友的搞笑對話：