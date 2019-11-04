【緣份啊】空少5歲初搭飛機與空姐合照　15年後憑舊照重逢變師徒

一張15年前的舊照，竟讓20歲實習空少與資深空姐結緣成了師徒。江蘇一名空少5歲時第一次坐飛機，與機上空姐合照留念，未料最近竟重遇該名空姐，航空公司因此讓對方成為他的指導老師。難得重逢，兩人在機艙按照當年的乘坐位置翻拍「師徒版」照片，讓網民直呼「這機的照片太神奇」。

徐彥峰在2004年第一次坐飛機，當年只有5歲的他與空姐合照。（人民網）

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來自江蘇常州市的徐彥峰在2004年第一次坐飛機，當時媽媽為了留紀念，得到其中一名空姐同意後，讓兒子與空姐合照；當年徐彥峰還是一個5歲小男孩，空姐方璇則坐在他旁邊的位置。15年後，徐彥峰已是民航飛行學院航空乘務系的大三學生，並正在東方航空實習。

徐彥峰最近無意間翻出該張照片，遂拍照發到微信朋友圈，感慨自己15年後也成為空中服務員。但徐彥峰沒有想到，翌日有上司主動問他想不想見相中空姐，他本以為對方只是開玩笑，詎料上司在第二日竟然真的讓兩人見面。徐彥峰事後說：「當時我們兩個人都挺感慨的，擁抱了一下，姐姐說對我還有印象，因為當時我是一個小胖子，她當時也挺喜歡我的，所以破例拍了合影」。

航空公司基於兩人的這段特別經歷，安排年資20年的方璇當徐彥峰的實習老師。後來他們更趁在機艙工作的空檔，按照15年前照片的「規格」，再拍一張「師徒版」合照。由於這段相遇故事太巧合，有網民直呼難以置信，方璇也表示：「機型不一樣了，座位的位置也有一些差異，但是那種感覺還是一樣的，而且真的巧合到讓人無法相信。」

（綜合）

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