好友命懸一線　11歲女跳上鱷魚背挖走雙眼　成功擊退僅受輕傷

「連大人也不敢做的事，她竟然做到！」非洲津巴布韋一名11歲女生蒙科姆韋（Rebecca Munkombwe），日前與一大班朋友到河邊遊玩時，其中一名9歲的小妹妹竟當場被鱷魚叼走，更準備將她扯落水「擦餐飽」，蒙科姆韋聽到小妹妹尖叫後，竟勇者上身跳在鱷魚身上，再徒手將其雙眼挖出來，最終成功擊退鱷魚，小妹妹亦只受輕傷。

一名非洲津巴布韋11歲女生眼見好友被鱷魚叼走，即跳上鱷魚背面再挖走其雙眼。示意圖。（資料圖片）

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據外國傳媒報道，11歲女生蒙科姆韋當日與另外7名朋友到河邊遊玩，9歲小妹妹穆瓦尼（Latoya Muwani）獨自在游泳時，突然尖叫表示有東西咬住她的手，原來一條鱷魚正準備扯她落水大快朵頤，蒙科姆韋見狀想也不想，直接跳上鱷魚身上，並徒手將其雙眼挖出來，直到鱷魚放開穆瓦尼。其後朋友即衝上前，把二人拉上岸較安全的位置，幸好鱷魚沒有窮追不捨。

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穆瓦尼獲救後送院治療，僅手及大腿受輕傷。奮不顧身救老友的蒙科姆韋，坦言自己是朋友中年紀最大的一個，「所以我很有衝動去救她」。而穆瓦尼的爸爸則指接到消息時正在工作，當時已有最壞的心理準備，得知愛女沒大礙後，非常感激蒙科姆韋出手相救，「我不清楚她如何做到，但我也要感謝上帝」，他透露女兒康復進度良好，不久便可以出院。

（綜合）