肚餓想食飯竟「被分手」　台灣女生齊數與前任分手的超騎呢原因

曾經走在一起也算緣份，何不好聚好散。有台灣女生在網上抱怨，指自己很怕肚餓，惟叫男友去食飯對方卻總是拖拖拉拉令其捱餓，最終這個分歧竟成其分手原因，她大感不忿直指是「最瞎分手理由」。其遭遇引來同路人共鳴，不少女生分享曾遇的騎呢分手原因，無理古怪令人難以置信，有明眼人揭穿，「說到底也只是對方想分手而已」。

有台灣女生自稱食飯大過天，前男友卻總要她捱餓，結果分手收場。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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有女生在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，稱自己是一個很討厭肚餓的人，前男友卻是一個不太喜歡吃飯的人，故當放假時去對方家裏，總要等到對方想吃時才會出門吃飯，被迫忍受肚餓的感覺，「為了這個已經吵了無數次，我累了，最討厭的是他還說『我又不是不帶你去吃，只是吃晚一點』」，因而令她氣結。

不再想忍的她直指「我有手有腳有錢還有摩托車，何必賴着等你帶我去吃，我自己吃自己喜歡吃的，買我喜歡買的」，而吃飯問題亦成為兩人分手的原因。

女網民齊數前男友提出分手的超騎呢原因！

不少網民狂轟其男友自私無理，大讚她分手分得好，亦有不少女生大數過往曾遇渣男的離譜分手理由，大家都認同遇到錯的人不怕，最緊要分手分得快。