網紅美女曾自爆16歲起整容33次　女兒曝光招毒舌惡評：豬鼻鬥雞眼

整容技術愈來愈進步，光顧者亦愈來愈年輕，內地美女網紅韓安冉曾自爆從16歲就開始整容，數年間總共動過33次手術。不過，近日她公開女兒的照片，馬上招來網民毒舌批評，不少網民惡言指女孩的樣貌不像爸媽，「父母都是高鼻樑，為什麼寶寶塌鼻子？」。

內地網紅韓安冉在微博中曬出一家三口的合照，只見夫妻親吻着女兒，小女孩則一臉茫然地看着鏡頭。（微博圖片）

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韓安冉早年因參加綜藝節目《變形記》而揚名，她在節目因說「活到老，整到老」而備受爭議，皆因她從16歲開始不斷整容，自爆動過33次手術。今年7月她曾在微博發文，表示重新大面積進行臉部整型，將額頭和太陽穴的脂肪全都抽出，原先的尖鼻也重新做圓，力求能看起來更自然一些，又自嘲「現在整的容都是小時候畸形審美造的孽！整容一定要自然！自然！自然！不然真的很醜很醜很醜」。

韓安冉早年參加綜藝節目《變形記》而揚名，她從16歲開始不斷整容，更自爆動過33次整容手術。（網上圖片）

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韓安冉的戀愛過程也十分戲劇化，她與老公「小豬」交往以來多次離離合合，直到去年意外懷孕，關係才穩定下來，其後生下女兒，至今年6月中才舉辦婚禮，但短短一周就鬧出婚變，她更痛罵另一網紅「陳妮妮」勾引其老公，但兩人不久又傳和好，關係撲朔迷離。

本月6日，韓安冉在微博曬出一家三口的合照，只見到夫妻親吻著女孩，但女孩則一臉茫然地看着鏡頭。照片曝光後引來網民熱議，不少人都針對小女孩的樣貌發出惡毒評論，「父母都是高鼻樑為什麼寶寶塌鼻子」、「豬鼻鬥雞眼？」、「害！這孩子長得也太隨心所欲了」、「這鼻子可是遺傳的明明白白的」、「像變形記時期的她」，不過也有人認為網民的說話太過份，認為孩子得父母疼惜，「確實幸福，爸媽都是富二代也都是網紅」。