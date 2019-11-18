婚禮大暴亂賓客打到爆缸　酒店職員放片上網　新人家屬斥侵犯私隱

英國西米德蘭茲郡的和夫咸頓巿（Wolverhampton）一對新婚夫婦上月12日在酒店舉行婚宴，但一名男子與其他賓客發生碰撞，結果引發打鬥，導致3人受傷入院；事後一對新人的家屬表示，酒店職員將當日現場片段上載到社交網，認為此舉侵犯私隱，更一度揚言控告涉事酒店。

網上片段所見，當日現場數名男子拳來腳往扭打成一團，而旁邊有人努力嘗試將他們分開，其中一名被拉開的男子臉和上衣均沾血，期間還有人高聲呼籲：「請每個人都冷靜下來，警察就在外面，先冷靜下來，無關人士請離開！」

男賓客辛格（Aman Singh）指出，打鬥導致多人受傷，「現場一片混亂，到處拳腳交加，有人被送上救護車，希望那人沒有事，這絕對不是理想的結束婚禮方式」。另有目擊者稱：「實在醜陋，那名可憐的傢伙身上全是血。這不是舉行婚禮的方式，他們（參與打鬥者）都是野獸」。

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事件導致3人受傷入院，警方抵達後沒有拘捕任何人，發言人表示，當晚有3名男子臉部受傷，但沒有人報案稱遭毆打，另有一名女子被送院檢查，並沒有大礙。

對於有酒店職員將當日片段上載社交媒體，新娘和新郎的家屬感到極度不滿，認為侵犯了私隱，同時批評警方曾阻礙救護車到場，而酒店當晚沒有好好保護出席婚宴的500名賓客，故強烈要求酒店道歉。酒店方面回應稱，雙方的爭拗現已平息，但認為婚宴當晚有500名賓客的說法非常荒唐，「我們完全否認這些不實的說法。」