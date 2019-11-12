美國9歲童覺得老師人工太低　轉贈生日利市錢　善心原來係家教！

小朋友收到生日利市通常都是自用或儲起來，但美國一名9歲男孩卻選擇送給學校老師，原因是不忍她薪金太低，與他們的付出不成正比。沒有收下「禮物」的老師感動回信，坦言「像你這樣的學生正是我教書的原因」。兩人窩心互動讓一眾網民紛紛激讚，感嘆男孩實在「太生性」。

美國一名9歲男孩不忍老師的薪金與其付出不成正比，選擇把生日利市送給學校老師。（fb「Darrell_R_Williams」圖片）

在佛羅里達州就讀小學三年級的帕克（Parker Williams）日前生日，他父母除了買禮物慶祝，還給他15美元（約117港元）的「生日利市」；帕克未有把錢儲起來，反而用透明膠袋裝起它，釘在字條上並放入信封，字條上寫着：「致親愛的錢伯斯（Chambers）老師，我不覺得老師的薪金與你們的付出成正比，你可以收下我這份禮物嗎？」

帕克一直都沒有把事情告訴父母，直至他們在其書包找到字條，看到老師亦有回信，信中指「帕克，我雖然不能收下，但我很感謝你的心意，像你這樣的學生正是我教書的原因」，帕克的父親之後拍下字條和上傳到facebook。

帕克一直都沒有把事情告訴父母，直至他們在其書包找到字條才得知此事。（fb「Darrell_R_Williams」圖片）

帕克事後接受傳媒訪問時稱，「我覺得更多的人應該變得友善，因為這樣總比刻薄好……她（錢伯斯）是個很善良的老師，她會花時間關心所有人」。 即使老師沒有收下其禮物，帕克仍表示有將正面事物傳揚開去的感覺，「這讓我感到非常快樂」。

原來帕克有如此窩心的行為，其實與家庭教育有關。母親表示，以往帕克收到錢，都會選擇儲起來留待日後自用，「我們家有規矩：當你收到生日禮物，你必須捐出當中的十分一」。她續稱，對兒子的舉動感到驚訝，「你不會想像到一個母親，當看到子女做出你一直想教導他的事，那刻的心情為何……這是一種隨心而發的善舉，他並沒有徵詢過其他人的意見」。

（綜合）

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