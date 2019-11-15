【自由貓】壞蛋喵咪掌門人日日幫朋友越獄 　屢勸不改要單獨囚禁

不自由，喵星人寧願天天越獄！美國侯斯頓一間動物收容所住了一隻壞透了的貓咪，牠每天都想辦法打開門，帶領其他貓咪同伴「偷走」，呼吸短暫的自由空氣，職員屢勸不改唯有出手懲罰，重罰牠單獨囚禁，及後在facebook上載牠在「監獄」怒目而視的嬲豬樣，沒料反令這隻越獄喵意外在網絡爆紅，其後職員更為牠開設instagram帳戶不定時發布「偷走」消息，吸引大班粉絲追蹤惡行。

貓咪Quilty天天越獄帶其他喵星人在收容所內四周放電。（ig「free_quilty」影片截圖）

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這隻天天越獄的貓咪名叫Quilty，今年6歲，與其他貓咪同住「老鬼房」。盡管貓到中年仍然反叛，每天都打開門偷走數次，有時更會狡猾地尾隨奴才偷走出房，帶領其他貓友在收容所內四周逛逛，享受片刻的自由。喵星人愈快樂，奴才愈頭痛，收容所職員痛定思痛，決定懲罰Quilty，罰牠單獨囚禁，直指「Quilty不受控制，而且毫無羞恥之心。」

Quilty被抓後一幅心有不甘的樣子，肯定又在盤算下次怎樣越獄。（ig「free_quilty」圖片）

Quilty不是天生反叛，牠三番四次越獄，因為牠在前主人家時與汪星人同一屋簷下，天生愛助人的Quilty不時開門讓牠們回家，養成了開門的習慣。Quilty如今成了網紅貓，收容所職員也把握機會在網上為牠物色新奴才，笑稱牠雖然不喜歡與門做朋友，但和汪星人卻相處融洽，最後更在帖文哀求「求求你，快來認識牠，帶牠回家，求求你......」。據悉帖子刊出後反應踴躍，已有大膽奴才舉手領養，Quilty目前正與新奴才好好磨合中。

（綜合）

Quilty紅得連T恤也有，寫上「Free Quilty」。（ig「free_quilty」圖片）