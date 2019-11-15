咖啡杯字條成預言　台男一出門見罰單　網民：被咖啡耽誤的算命師

「牛肉乾」遲到或早到但從不缺席，台灣有男車主在facebook群組「爆怨公社」發文，出示其紅線違規泊車的罰單，驚歎被一間咖啡店「神預言」。原來台男早前看到朋友帖文，對方買的咖啡貼有「不是每條紅線都能帶來好姻緣，有些會罰九百元」的字句，剛好當天一出門便在自己身上應驗了，令一眾網民直呼店員簡直是「被咖啡耽誤的算命師」。

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該台男先在原帖上傳照片，可見他在紅線違規泊車及被罰款900元台幣（約230港元），正正應驗另一照片裏咖啡杯上的字句，甚至是同樣的金額，樓主也難掩驚訝表示：「一早起床出門就刷一波心冷，你是賣咖啡還是算命的？」

這個情況碰巧得讓網民也感到難以置信，笑言「是咖啡店報的警吧」、「這間咖啡店是警民合作嗎？」但後來樓主再補充指，他是在當天早上在facebook看朋友動態，剛好有人上傳該杯咖啡的照片，他沒有多想便出門上班，未料在家門前便看到車上的雨刷夾着罰款通知書，「所以應該罵我朋友一大早算命算自己就好，算我幹嘛啦。沒事啦，我活該」。

另一邊廂，有網民直呼事件實在太巧合，讚賞咖啡店員的高超算命能力，以及幽默的貼紙留言，紛紛追問樓主該店舖的位置，又稱「被咖啡耽誤的算命師」、「以後需要解惑直接買咖啡就行了」、「這咖啡厲害了！」更有人鬼馬留言「兩條紅線也會帶來人命」，意指驗孕棒上的兩條紅線。

（fb群組「爆怨公社」）