Ming仔YouTube訂閱狂瀉9萬　網民嘲：同達哥組「達ming一派」

香港最初代YouTuber之一的Ming仔（梁嘉銘），近日就修訂逃犯條例引發的事件表態。他在直播中提及「兩邊武力開始對等」、「警察都係打份工」等言論，結果部分粉絲不滿，發起取消訂閱活動！其中Ming仔起窕的YouTube頻道，訂閱數字由逾49萬急跌到今日中午約40萬，直插9萬，即使他在facebook專頁上出post補鑊仍然未能將跌勢煞停；其fb同樣重災，數日內蒸發了10萬like。

Ming仔透過facebook live表態，結果引來大量網民的負面意見。（fb專頁「Ming仔」短片截圖）

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Ming仔曾在上周六（16日）晚上約6時半在facebook專頁上以「和你傾政治 -- 我的角度」為節目名稱開Live，與網民解釋自己對近日社會情況的見解， Ming仔稱與支持者「有嗰句講嗰句」，不過部分講法，例如捐款給星火同盟等同支持勇武派、「警察份職業本身無問題，但佢哋做多咗」、「兩邊武力開始對等」明顯引起不少支持者不滿，帖文有多達1.9萬個嬲。

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有見網民反應負面，Ming仔直播完成數小時之後再發文，以百多字解釋自己的看法，說「直播嘅原意係要清楚交代我嘅睇法，偏偏講到一嚿嚿」，所以更正部分說法，他指了解過星火的背景之後，將會支持並捐款，而直播中提到有關「佢哋（警察）做多咗」的意思其實是指警察做了很多不應該做的事，例如濫捕、使用實彈、用電單車撞人等，而非OT（超時工作）。不過網民對解釋明顯不賣帳，嬲數比Live還要多了2000，達到總共2.1萬。

事件引起網民發動Unlike Ming仔facebook專頁及Unfollow Ming仔YouTube頻道的行動。根據網上統計，Ming仔的YouTube頻道於上月中一度有多達49.8萬人訂閱，幾乎可以衝破50萬大關。不過訂閱數於上月尾已經慢慢回落，直至本周初數字為49.2萬，而於周六及周日（17日），訂閱數字更因為Ming仔的言論而懸崖式下跌約9萬，至今日中午(18日)只僅守40萬大關。

Ming仔facebook專頁上一樣群情洶湧，不斷有人留言批評Ming仔的言論，直斥他「未了解星火背景，又開台喺度廢嗡」、「你就真係做多咗喇」、「好似睇緊警察記者會咁」，其fb的unlike潮亦與YouTube不遑多讓，數日內like數劇減了約10萬。更有網民嘲諷，Ming仔或可以與同樣在近月就社會情況沉默的另一YouTuber林慧韡（達哥），組成「達ming一派」。