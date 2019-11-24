直cam直擊男子飛奔撞擋風玻璃　司機嚇到爆粗　網民：自殺式襲擊

揸車遇上碰瓷黨不算最可怕？WhatsApp及多個駕駛群組昨日起瘋傳「車cam」短片，顯示有駕駛者在大埔一燈位停車等候時，一名陌生男子突然衝出馬路，跳起如「撻生魚」般飛身猛撞擋風玻璃，令玻璃登時龜裂，嚇得司機爆粗兼大罵：「係咪黐咗線？」片段引起網民熱議，不少人質疑男子可能是喝醉了，亦有人笑言其行為已超越碰瓷黨，形容是「直程係自殺式襲擊」。

車cam片段顥示，一名男子從行人路衝出馬路，跳起飛撞向車頭，令擋風玻璃瞬間龜裂。（網上影片截圖）

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多個facebook駕駛群組昨瘋傳一段「車cam」短片，不少網民更形容是「司機惡夢」，而畫面顯示事發時間是2049年11月20日凌晨近2時，相信年分有誤。影片見到汽車駛至燈位前停下等候，左前方一名身穿黑色外套和長褲、身型健壯的男子，原與一名女子於行人路上交談，突然衝出馬路狂跑，然後跳起「飛身」猛撞擋風玻璃，令車輛的「大銀幕」應聲龜裂。

事發後，涉事男子躺於擋風玻璃上，司機一時間反應不及，其後嚇至「爆粗」表示：「X你老X，係咪黐咗線呀？」與肇事男子同行的女子趕來查看，又嘗試拉走男子，但似乎不夠氣力，一度要求司機協助，司機駁斥：「我同你扶？」又要求兩人不可離開，隨即時致電報警。片段至此停止，未有交代事件如何了結。

片段可見到的士擋風玻璃大範圍碎裂，但未有交代事發原因及事件最終如何跟進。（網上影片截圖）

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影片引起網民熱議，不少人質疑撞車男子是醉酒或情緒激動，留言指「花式截的士？」、「好似睇緊喪屍片」、「仲以為見到奇行種」。亦有網民懷疑男子是「撞車黨」，特意撞向汽車以勒索醫藥費，「咁狼死仲算唔算係碰瓷？」、「咁落力撞都係第一次見」、「計好晒角度睇得出係專業人士」。

另有網民「錯重點」，笑指沒料2049年的香港仍有疑似「碰瓷」事件發生，「估唔到2049年撞車黨仲盛行」、「錯重點，未來報告，笑咗。其實佢哋係咪由古代嚟到而家，唔知道有車cam呢樣嘢」、「死啦，真係50年不變，2049年都咁舊時feel嘅」。

（綜合）