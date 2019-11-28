台女遇車禍傷大腿　瘀痕驚見詭異人臉　網民創意爆發加表情變搞笑

樂觀心情是治療傷患的良藥，台灣一名女生日前出了小車禍，大腿撞出大片瘀青傷痕，她為傷口貼了人工皮，想不到數天後掀開，傷處竟呈現詭異的人臉圖形。女生在網上公開自己傷處的相片，料不到網民竟創意爆發，將其傷處「加工」，加上各種表情而畫成漫畫風格，令事件瞬間由詭異變搞笑。

台灣一名女生日前出了小車禍，大腿一撞出現大片瘀青，想不到傷口竟呈現詭異的人臉圖形。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名女網民在facebook群組「爆廢公社」貼文，說之前出了小車禍，大腿撞傷而瘀青，她便用人工皮貼了數天，以防止細菌感染，想不到揭開後，竟見到恐怖的人臉圖案。樓主上載的照片可見，其紫紅傷口中間是較白的皮膚，看上去像是直長髮、留有平劉海的女子臉相。

有網民在樓主的相片加上幾筆，將其傷處化成漫畫風格的圖片，變成搞笑事件。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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這詭異傷口惹來網民關注，繼而引發很多創意聯想，有人直呼該瘀傷圖案與許多人物相似，「蒙娜麗莎的微笑嗎？」、「糟糕！紅衣小女孩」、「千與千尋的白龍」、「一個無臉的女鬼，伸出了她的舌頭」。有網民在樓主的傷處加上表情和不同筆觸，頓時變成漫畫風格，不少人大讚十分搞笑。

（fb群組「爆廢公社」）