健康傳出問題　特朗普化身「洛奇」反擊　網民斥：知不知有多荒謬

常透過社交網Twitter與外界溝通的美國總統特朗普（Donald Trump），周三（27日）穾然上載一張化身成經典電影角色「洛奇」的移花接木照片，似乎是想藉此粉碎他健康出毛病的揣測。

特朗普近日與家人前往佛羅里達州（Florida）度感恩節，抵埗後第一時間發佈該張電腦改圖。照片原為荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）在電影《洛奇》（Rocky）的拳擊手造型照，但頭部被換上特朗普的大頭照；然而特朗普的二次創作沒有得到網民歡心，有留言甚至批評「你到底知不知道這樣做到底有多荒謬」；「你真的這樣看自己嗎？實在難以置信」；「這應該是你所發過最可悲的帖文」。

特朗普在圖中將洛奇的頭移花接木換成自己的大頭，然後保留上半身袒胸露背、盡顯胸肌的拳手造型。圖為特朗普的改圖和史泰龍的原圖對比。（Twitter圖片）

改圖沒有附上任何說明，外界估計，特朗普應該是想回應他周二（26日）晚在佛州出席競選集會時，被指健康出問題的揣測。美國傳媒早前大爆特朗普最近因胸口痛需，曾秘密前往華爾特里德陸軍醫療中心接受檢查，但其私人醫生已否認有關傳言，強調那次只是「恒常及計劃好的檢查」。

競選集會上澄清健康無問題

特朗普當晚在競選集會上曾澄清健康沒有問題，且不斷強調醫生大讚他非常健康，「醫生對我說：『請脫去上衣，然後向我們顯示那美麗的胸膛，我們從未見過這種胸口』，（記者）說我沒打領帶，很不尋常，說我應打領帶，又說這是心臟病發的跡象，其實甚麼事都沒有發生。」

根據白宮資料，最近的身體檢查顯示特朗普的BMI（Body Mass Index，身高體重指數）為30.4，屬於肥胖體質，而他去年的體重為239磅（約108公斤），BMI為29.9。

pic.twitter.com/11nzKwOCtU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年11月27日