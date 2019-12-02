上海高校保安殘忍虐畜　流浪狗被錘打致死　校方：涉事人員已停職

學校是作育英才的地方，本應以身作則，但上海一間學校近日被指有保安在校內虐待流浪狗，引起學生和網民熱議。有人拍攝到上周六（11月30日）一名身穿保安制服的男子，不斷用錘子擊打被困於編織網袋內的流浪狗，地上更留下多處血迹，事後校方表示已對此事成立調查組，涉事3名保安亦被停職並接受調查。

有人拍攝到一名身穿保安服的男子，在校內不斷用錘子擊打被困於編織網袋內的流浪狗。（上游新聞影片截圖）

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事發於上海建橋學院，多名學生指控學校保安上周六處理流浪狗時，手法過於殘忍。據學生拍攝的影片顯示，多名身穿保安制服的男子當時身處校內草坪，先用綠色編織網袋套住流浪狗，然後用錘子打牠，難以動彈的流浪狗一度掙扎，現場傳出淒厲的叫聲。片段顯示曾有學生與疑似保安對質，但對方一概沒有回應，繼續抬走流浪狗。

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有學生向當地傳媒表示，「這些流浪狗體型不大，經常陪着我們上下課，很多學生也會買食物或用吃剩的食物餵養牠們」。據報校內未曾發生狗咬傷人的事件，雖指學生不反對校方驅趕流浪狗，但希望能送牠們往收容所，而不是用暴力手段「就地處決」。

其後，網上流傳一張疑似涉事學校朱姓校長的微信回覆截圖，表示學校不會打流浪狗，又說「帶收容所的，學校不是養狗的地方」；但聲稱校方是請校外的人捉狗和送去收容所，沒想到會虐打牠們。不過，大部分學生都不相信校方解釋，認為打狗者是校內的人。

事件被廣泛流傳後，上海建橋學院校長辦公室發布通報，指當日3名保安在圖書館附近捕捉校園內的流浪狗，他們採取了極其不當的處置方法和手段，學校已責成教育服務公司對涉事保安停職及作出調查，及後將根據事實對相關人員嚴肅處理。

（綜合）