長洲附近1.4級地震　巴西預言家講中？　網民：遲半年算唔算準？

香港竟然發生地震！長洲附近今日（5日）中午發生1.4級地震，地震烈度為第三度，類似小型貨車駛過的震動。有網民即時想起巴西預言家朱瑟里諾2014年發表的年度預言，當時他曾指2019年5月23日早上1.49時，香港中環區會發生強度達7.0級的地震，並稱會有知名建築物倒塌及人命傷亡，當日最終什麼事都沒發生，但半年多後的今日香港真的地震了，有網民笑言「遲咗半年算唔算準？」

長洲附近今日（5日）中午發生1.4級地震，地震烈度為第三度，類似小型貨車駛過的震動。（資料圖片）

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巴西預言家朱瑟里諾2014年發表的預言，指2019年5月23日早上9時，香港中環區將發生強度達7.0級的地震，引起網民熱烈討論。雖然朱瑟里諾早已調整說法，指地震發生的機會率大大降低，不過當時仍掀起一輪熱議。

巴西預言家朱瑟里諾2014年發表的預言，指2019年5月23日早上9時，香港中環區將發生強度達7.0級的地震，引起網民熱烈討論。（資料圖片）

結果，今年5月中環7.0級大地震並無發生，大家對有關預言都一笑置之，至今日中午12時許於長洲附近突然發生了1.4級地震，才令網民重提有關預言。天文台指震央位於天文台西南約16公里，並接獲超過10名市民報告，震動維持幾秒，地震烈度為第三度，即是室內有感，類似小型貨車駛過的震動。

香港位於歐亞板塊之內，距離活躍地震帶很遙遠，因此發生大地震的機會較微。（《氣象冷知識》截圖）

其實香港真會發生大地震嗎？根據天文台《氣象冷知識》指出，世界大部分強烈地震，都是發生在地殼板塊邊緣，而香港位於歐亞板塊之內，距離活躍地震帶很遙遠，因此發生大地震的機會較微。

天文台又指，地震難以預測，雖然有人會觀察生物異常行為或地下水位變化等，但很多時候即使這些異象發生，亦沒有地震，亦不是每次地震發生前，都出現這現象，因此單憑這些現象無法確定是地震的前兆，以目前科技來說，即使是專業機構亦難以準確預測地震。