獨眼女教師接受「小缺陷」活得精彩　山區義教：孩子笑容最珍貴

廣東省茂名化州市90後女教師陳曉婷，9歲那年因患眼癌而被逼將右眼球完全摘除，但她未有自暴自棄，反而覺得這令她更熱愛生活，不少網民均為她鼓掌。

陳曉婷出身廣西農村，對於自己的缺陷，她說：「不認識我的人會覺得很驚訝，甚至覺得我有點恐怖，畢竟是一個空盪盪的眼窩在那裏（臉上）。（但）其實生活是一個接受自己、欣賞自己、喜歡自己的過程，就算身體上有些小缺陷，但是我們得接受自己，才能夠活得精彩一點。」

求學時期的陳曉婷品學兼優，成功考上心儀的華南師範大學。2016年，就讀大三的陳曉婷主動要求到山區小學義教，兩年後選擇在化州市第四中學出任歷史教師。她表示，當年決定去義教，是她的教師生涯最美好的開端，「孩子們的笑容、一動一靜、喜怒哀樂，在我看來都是最真實、最珍貴的財富。」

陳曉婷自小因患眼癌而被迫將右眼球完全切除，不過她並沒有因此自暴自棄。（微博@華南師範大學）

陳曉婷表示，最近她得知自己義教期間的「得意門生」小敏，上初中後成績突然直線下降，擔心小敏遇上困難，於是親身去一趟50公里外的那務鎮中學，「我和小敏已經一年多沒見面了，但特別記掛她，總覺得她有自己小時候的影子。我覺得這就是人與人之間的微妙感情，小朋友們教我的，要真情流露」。

二人見面後，小敏說自己現在的成績「還好」，不願透露更多；陳曉婷表示體諒小敏，「妳不跟我說，但我還是想要妳好好的。要把不重要的東西都先放下，以後還有無限種可能，就像我一樣。」

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眼皮嚴重萎縮盼安裝義眼

此外，陳曉婷透露，醫生最近說她的眼眶出現變形，眼皮嚴重萎縮，她希望能早日安裝一隻合適的義眼，「雖然在生活的道路上困難會不斷湧現，但她相信自己依然還是那個被愛包裹著的陳曉婷。這個世界上還有很多美好的東西值得我們追求。雖然有一點小缺陷，但我依然是個會熱愛生活的小女生。」