大白鯊猛撞觀鯊團鐵籠被卡住　掙扎25分鐘割傷鰓　遊客面前浴血亡

墨西哥瓜達盧佩島（Guadalupe Island）是著名的潛水觀鯊熱點，吸引不少遊客慕名而來，惟近期卻發生了一宗罕見死亡事故。事發於今年10月9日，一條大白鯊突然猛撞安全籠內的潛水客，但頭部不幸卡在縫隙間，牠不斷掙扎致割傷鰓血染大海，被困長達25分鐘後終失去知覺沉落海底，相信已葬身大海；事後環保份子質疑觀鯊團的安全籠不符合國際標準。

當日安全籠內有4名潛水人士觀賞鯊魚暢泳的美態，突然，一條大白鯊迎面衝來，4人被嚇到瑟縮籠內一角，然而大白鯊頭部太大未能穿過鐵籠縫隙慘被卡住，更在不斷掙扎下割傷鰓血流如注，終失去知覺，身驅漸漸放軟，沉落水底深處。有報道指出，大白鯊當時被卡住25分鐘，可是無人敢出手拯救。

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環保人士質疑不符安全標準

當地環保人士阿連德（Arturo Islas Allende）透過社交網上載有關片段，並指出事發地點是「全球最重要的大白鯊保育區」。大白鯊體型龐大，是世上最大的掠食性魚類，雌性鯊魚身長可達6.1米（約20呎），體重1905公斤（約4200磅），屬於受保護動物，獲保育團體國際自然保育聯盟（IUCN）評為「易危」（Vulnerable）物種，列入紅色名錄中，即在未來一段時間內面對較高的被滅絕危機。

阿連德批評主辦觀鯊團的「Nautilus Dive Adventures」公司沒有遵守安全標準，認為安全籠應收緊鐵欄密度，確保日後任何動物都無法穿越。

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Nautilus Dive Adventures透過facebook回應稱，事件涉及極具侵略性的大白鯊，屬於「非常不尋常」（totally extraordinary）；公司否認旗下安全籠不安全的說法，強調憑着主辦了16年觀鯊團的經驗，大白鯊通常不會很暴力，今次只是例外，並已採取改善措施防止同類事件發生。