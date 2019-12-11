Banksy新作嘆節日冷暖　露宿者瞓長櫈變「聖誕老人」　馴鹿帶飛天

聖誕節臨近，相信不少人已經約了親朋好友聚會慶祝。一向以塗鴉作品反映社會議題的英國神秘街頭藝術家Banksy，最近透過Instagram公布最新畫作。他在英格蘭伯明翰珠寶區（Jewellery Quarter）的一張長櫈旁邊的牆壁，畫上兩隻「飛天馴鹿」，遠看猶如帶着睡在長櫈的露宿者一躍而起，暗示無家者在節日慶典的唏噓。

英國街頭藝術家Banksy，最近透過Instagram公布最新畫作。他在英格蘭伯明翰珠寶區的一張長櫈旁，畫上兩隻「飛天馴鹿」，看似帶着睡在長櫈的露宿者飛天。（banksy Ig影片截圖）

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Banksy在Instagram上傳一段影片，開初可見到一名露宿者收拾好行裝，準備躺在長櫈上睡覺，期間途人路過、汽車絕塵而去，彷彿未有留意到該名露宿者。隨着鏡頭愈拉愈遠，原來長櫈旁的牆壁被塗上兩隻馴鹿，看起來露宿者頓時變成休閒地坐在雪橇的「聖誕老人」。

Banksy在帖文留言，影片中的露宿者名為Ryan，在他們拍攝影片的20分鐘期間，縱使Ryan沒有乞討任何東西，也有路人主動給他熱飲、兩塊朱古力和一個打火機。

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不少網民即在影片下留言，推斷Banksy是希望藉作品讓更多人深思，並鼓勵人們在聖誕節這個普天同慶的日子，對身邊人多一點關心，以至帶出關注無家者的社會議題。

原來Banksy這次的最新作品還有一段小插曲，據報當區一名清潔人員上周五（6日）在長櫈旁看到塗鴉時，因不知道是Banksy作品，差點便將塗鴉清理掉，幸好他最後因清理或需花上數天而放棄。直至本周二（10日）， 當局才派人以樹脂玻璃蓋着作品以作保護，惟發現已經有人在「馴鹿」的鼻子位置塗上紅色。

（綜合）

【Banksy設局自碎作品】（01製圖）

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