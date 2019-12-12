一家四口翻車　仔女奇蹟僅擦傷　媽媽感恩：兒童安全座椅救一命

意外或難避免，但做足準備卻能減少損失。有台灣媽媽網上分享一家四口遇車禍的驚險事，並張貼意外後情況，可見整架車翻轉雜物四散，相信事發時十分危險，但她的兩名年幼子女卻只擦傷未嚴重受創，她發帖報平安之餘，亦特別提醒所有父母別因懶惰或孩子吵鬧而不用兒童汽車座椅，強調那不是擺設，關鍵時可以救孩子的命。

從車禍後照片，已可估計事發時十分危險。（高珮華fb圖片）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名台灣媽媽日前發帖，指一家四口參與喜宴後由丈夫駕車回家，大家都累得想睡，突然發生車偏移，險避過電線桿和大樹後直剷草地，最終180度翻轉車底向上，一家人都在車內倒吊，當時安全氣囊都爆開了，爸爸先反應過來踢開車窗，解救兩名在安全座椅的孩子，她自己及後也想辦法爬出車外。

一家人逃出車廂後，媽媽定過神來即時查看家人的傷勢，只見爸爸一臉自責，兒子鼻子流血，相信是意外時被雜物撞到，女兒更是分毫未傷，報警後等到警察和救護人員到場，對方一見她們的情況都大感驚訝，直指她們一家是不幸中之大幸。

「真心慶幸都有乖乖坐安全椅，所以才會僅是些微擦傷和外傷」，她指最終一家都安全回家了，而她決定寫這篇文分享，是希望以親身經歷提醒大家，汽車安全座椅真的非常重要，「那不是買來應付的擺設，你無法承擔可怕意外的後果，（孩子）哭鬧亦不是妥協的藉口，保險都知道要買了，這種最直接的保險回饋為何不做！」。

她又重申孩子以外大人坐車也一定要戴好安全帶，「任何一個人都不能失去保護，無論距離長短，就是要坐安全座椅，意外是不會挑時間地點的！」。

（01製圖）

+ 7 + 6 + 5

這宗車禍嚇倒不少網民，大家關心樓主和家人傷勢外，亦重新審視了汽車座椅的重要性，又指很多時都是貪方便不用，其中最忽視汽車座椅的就是老人家，故互勉大家別怕煩，安全最重要。