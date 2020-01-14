12星座無禮貌程度排行榜　巨蟹自以為搞笑　金牛全因社交障礙累事

十二星座排行榜又來啦！這次要帶大家看看十二星座各有什麼不知不覺中惹怒他人的壞習慣，平常覺得沒怎樣，但在身邊人的眼中根本沒禮貌到家！而且居然還有星座始終不覺得自己也會有不禮貌的時候？！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家一起看看誰是十二星座中「沒禮貌」呼聲最高的！