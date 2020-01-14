12星座無禮貌程度排行榜　巨蟹自以為搞笑　金牛全因社交障礙累事

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十二星座排行榜又來啦！這次要帶大家看看十二星座各有什麼不知不覺中惹怒他人的壞習慣，平常覺得沒怎樣，但在身邊人的眼中根本沒禮貌到家！而且居然還有星座始終不覺得自己也會有不禮貌的時候？！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家一起看看誰是十二星座中「沒禮貌」呼聲最高的！
哪個星座最沒禮貌？（《男朋友》劇照）
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月08日至2019年12月17日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『沒禮貌星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
12星座沒禮貌程度排行榜（Dailyview 網路溫度計授權使用）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】