主人行先狗繩拉汪星人　𨋢門突關險殺狗　美國男及時救一命成英雄

身為主人當然要時刻留意寵物安危，但美國一名女狗主卻險令汪星人送命！該名女狗主帶着一頭松鼠狗乘搭升降機，當她進入機廂時，以狗繩牽着正尾隨的狗狗仍在外，隨時會被扯斃。幸在千鈞一發間，剛出𨋢的男子折返救援，及時解開狗繩救回一命，事後被網民稱為英雄。

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美國男子馬賽斯（Johnny Mathis）本月10日在Twitter上載一條閉路電片段，當日他在德州休斯敦一棟住宅大廈乘搭升降機，當他步出升降機時，見到一名女子拖着一頭松鼠狗，當女子進入機廂時，升降機門隨即關上，但連着狗繩的狗狗卻在門外，登時被繩子扯緊，隨即斷頸身亡。

馬斯隔着𨋢門聽到女主人的尖叫聲，他立即折返衝前救援，當時狗繩已被拉緊，幸他在最後關頭及時解開狗繩，並抱着狗狗等候女主人，狗狗在過程中沒有受傷。

馬賽斯事後形容事件「超級恐怖」，指他知道升降機內有其他人正準備前往6樓，故關門後會立即上升，如未能及時解繩，後果不堪設想。他又相信該女主人是新住客，不知𨋢門會迅速關閉，今次只是無心之失，為她感到難過。

短片事後在網上熱傳，獲得千萬計點擊，網民紛紛留言大呼驚險，形容馬賽斯是英雄，又指作為狗主應看好狗狗，要確保不讓同類事件發生。