【日本綜藝】27年夫妻感情轉淡　老公扮有桃花整蠱老婆點知玩出火

夫妻結婚多年後，感情多多少少都會有些退溫，結婚已經27年的加藤夫婦也是一樣。對於他們而言，單獨相處的時間是「痛苦」的。

加藤和妻子生有兩個女兒，他是家中唯一的男性，也是家庭地位最低的那個。現在和妻子已經幾乎沒有什麼交流，日常兩個人獨處的時候，妻子會直言「很無聊」。

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面對強勢的妻子和冷淡的夫妻關係，日本綜藝《爆笑監視中》偏偏要來作死，讓丈夫以身試險，故意裝作變得很受女性的歡迎，妻子還會吃醋嗎？

計劃是這樣的︰兩人獨處的時候，丈夫突然拿出別的女性送的禮物，看看妻子是會吃醋還是不在乎……

表面滿不在乎的老婆竟然……點圖看爆笑監視經過↓↓↓

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熱情或許已經被消磨殆盡，但對彼此的信任是夫妻之道基本。妻子雖然強勢，卻深深地信任和愛著丈夫。

日美醬最近看到有個熱門話題是「你是婚後多久開始厭倦的」，大多數結婚人士都表示不管有多恩愛，感情早晚都會退溫，甚至有人結婚前就開始厭倦了。

時間是把殺豬刀，面對時間的洪流，照片可以把我們的青春定格。

想不到最後妻子反給我們上了最好的一課。（《爆笑監視中》節目截圖）

而時間也是磨滅熱情的看不見的凶器，而夫妻一起的生活本身就是感情和生活習慣的磨合，互相適應、互相習慣。熱情總有一天會消逝，但夫妻最根本的就是—— 互相信任，沒想到最後妻子給我們上了最好的一課。

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