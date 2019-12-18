貴州人妻丟身份證被盜用　6年後先知「被重婚」　連樓都買唔到

突然發覺自己與陌生人「被結婚」，必定使很多人覺得驚訝。貴州一名已婚女子最近打算買樓，查詢時卻發現自己還有另一名丈夫，讓她震驚不已。原來6年前她曾丟失身份證，因而被盜用資料與另一男子假結婚；由於涉事女子重複結婚，她暫時無法完成買樓程序，甚至有需要支付違約金。

代女士的結婚紀錄顯示她重婚，害她未能順利完成買樓程序。（網上圖片）

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貴州代女士最初於2011年與男友黃先生於重慶結婚，近日買樓時翻查結婚紀錄時，卻發現原來自己竟於2013年在河北省邯鄲市，與素不相識的王姓男子結婚。結果代女士因為「重婚」而未能完成買樓程序，還可能因為違約而需要賠錢。代女士提到自己在2013年曾經丟失身份證，但很快補領，想不到身份證仍會被盜用。

代女士為了撤銷「重婚」紀錄，特意由重慶到河北，她到訪多個政府部門仍然不果，全都告訴她要到法庭處理，不過她認為法庭處理太慢，「我家中還有3個孩子，有一個才兩歲，我不能一直待在這邊」。

臨漳縣民政局辦公室工作人員表示，已經確認代女士有兩次登記結婚紀錄，但他們沒有相關權限故無法撤銷其結婚紀錄，因為按照規定，只有當事人被威脅結婚而且有公安局證明下，才可以撤銷結婚紀錄。他最後建議代女士可通過法律訴訟解決問題，建議她起訴冒用其身份的人士或民政局程序有瑕疵，以撤銷結婚紀錄，「我們拿到法院的撤銷文書後，才能從網絡將婚姻登記紀錄撤除」。

有婚姻登記處的人員解釋，登記結婚需要有男女雙方的身份證、戶口簿及聲明書。發生「重婚」事件因為中國婚姻登記信息網於2018年年底才啟用，2013年時無法查詢省外登記婚姻的紀錄，因此才會發生上述事件。

（中國新聞網）