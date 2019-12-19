泰國判囚終身連環殺人犯獲假釋　涉勒斃女友再被捕

泰國55歲殺人犯龐潘（Somkid Pumpuang）2005年因殺害5名妓女而被判終身監禁，後因在獄中表現良好，今年5月獲假釋，但最近又因涉嫌謀殺一名51歲酒店女服務員而被警方懸紅通緝，周三（18日）在呵叻府（Korat）一列火車上再度被捕。

龐潘當年殺害5名妓女而被判終身監禁，有傳媒形容他為泰國版的「開膛手傑克」（Jack the Ripper）。龐潘被指在監禁期間表現良好，獲當局予以假釋，但近日又因涉嫌謀殺51歲酒店女服務員穆里香（Ratsami Mulichan）而被捕。

警方周二（17日）表示，龐潘是透過Facebook認識穆里香，相信兩人是情侶關係，他本月2日才遷居到女方在格拉暖縣（Kranuan district）的寓所附近，上周日（15日）就將對方殺害。

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訛稱律師兼要求同居

驗屍報告指出，穆里香是窒息致死，臉上有血跡，手腕和腳踝均被綁起，頸部被電線纏住，未知她遇襲時是否清醒。穆里香的25歲兒子楚科龐（Jakkrit Chueakprom）說，母親曾透露結識了一名律師新歡，對方有意與她同居，且表示會買新車給她。

血案發生後，警方懸紅5萬泰銖（約1.3萬港元）通緝龐潘，直至周三接到乘客報案，並在呵叻府一列火車上將之拘捕。

當局表示，龐潘獲得假釋顯示減刑政策過於寬鬆，正緊急審視有關措施，並透露獄中現有約37萬名犯人，數量早已超出標準達3倍。泰國是全球囚犯數量最多的國家之一，據國際人權聯盟（International Federation for Human Rights）及美國公民自由聯盟（ACLU）本月發表的報告，泰國近八成囚犯都涉及販毒。