【歷史秘聞】太監武功高強只係橋段？　同身體缺乏呢樣分泌有關…

現今的電視劇中太監一般都是唯皇帝是從，貪心狡詐的角色，但原來他們是皇帝身邊低調的絕世高手。雖曾受閹割之恥，但歷史上原來有幾個大人物其實都是太監！讓吳鉤的《金庸群俠生活日誌》來告訴我們真相吧！

很多看武俠小說、武俠電影的朋友都有一個疑問：為甚麼太監的武功高深莫測？在金庸創造的武俠世界中，太監出場的機會並不多，但出場的都是高手。《鴛鴦刀》中的蕭半和算一個，他的「混元炁」功夫，在當世屬一流武功，需童子身才能練成。而更厲害的是那個寫出《葵花寶典》的「前朝宦官」，雖然沒有留下名字，如神龍不見首尾，但《葵花寶典》記載的武功堪稱驚世駭俗俗，林遠圖與東方不敗只是修習了《葵花寶典》殘本的武功，便稱雄於世。難怪《笑傲江湖》中那麼多人為奪取《葵花寶典》，費煞了心機。若要將金庸筆下人物按武功高下列一個排行榜，這名「前朝宦官」完全可以進入三甲。

陳坤在戲中飾演西廠廠公雨化田，形象冷酷妖艷，陰狠手辣。（《龍門飛甲》劇照）

太監的武功真的可以這麼厲害麼？其實，只要稍具醫學常識的人，都會知道，閹割之人，由於體內缺乏雄性激素。身體的肌肉會女性化，容易發胖，力氣遠不如正常男人。我們不妨先來看一個例子，宋人筆記《鶴林玉露》記載說，南宋孝宗皇帝經常攜帶一根塗了黑漆的拐杖，有一回出門，忘記了帶這根拐杖，便叫兩個太監回去取來。結果那兩名太監怎麼也抬不動拐杖，只能「竭力曳以來」。原來，那拐杖是精鐵鑄成，宋孝宗平日用它鍛煉臂力。

宋孝宗是一名會武藝的皇帝，騎術、箭法都不錯，臂力過人，能夠輕而易舉地提著一根鐵棍走路（很奇怪為甚麼沒有武俠小說寫到宋孝宗），而太監由於肌肉不發達，力氣不足，只能拖著走。

成爲女主最强助攻的太監袁春望是皇帝私生子卻不能相認，後來犯錯被打入辛者庫，與魏瓔珞結拜為兄妹。（《延禧攻略》劇照）

不過宋代有一名太監，應該是孔武有力之人，那就是北宋末的童貫。童貫領兵多年，是一個上得了戰場殺敵的人物，曾率兵攻打西夏、收復西北四州、平定江南方臘之亂。武功看來應該不會差到哪裡去。史書說童貫「狀魁梧，偉觀視，頤下生鬚十數，皮骨勁如鐵，不類閹人」（《宋史·宦者》），可知他身材魁悟，皮肉結實，而且還有鬍鬚，不像是閹人的樣子。這很可能是因為童貫閹割未淨，體內還能持續分泌較多的雄性激素。

明初的鄭和，則是一名武藝可能比童貫還厲害的太監。據《明史稿》，「鄭和，雲南人，初以閹人事燕王於藩邸，王舉兵，和從軍有功，暨既帝位，擢為太監。爭有智略，知兵習戰，帝甚倚信之。鄭和也是從戰場上殺過來的人物，不管膽識，還是武略，都不會比一般的將軍差勁。《明史·鄭和傳》說，鄭和第一次率艦隊下西洋，在三佛齊國活捉「剽掠商旅」陳祖義；第二次下西洋，在錫蘭山與亞烈苦奈兒國王激戰，「生擒亞烈苦奈兒及其妻子、官屬」； 第三次下西洋，在蘇門答刺追擒王子蘇干刺。這等氣概，不讓喬峰、郭靖。

金庸《鴛鴦刀》中的蕭半和，本名蕭義，因為仰墓鄭和，才取名「半和」。還有一些網友煞有介事地考證說，那個著《葵花寶典》的「前朝太監」，要麼就是明初的鄭和，要麼就是北宋的童貫。

歷史上雖然有許多名聲一敗塗地的太監，但鄭和是爲數不多的好太監，鄭和下西洋為國家做出許多貢獻。（《鄭和下西洋》劇照）

至於明朝東廠、西廠的太監，玩弄權術是很屬害，手段也陰狠，但要說武功，給鄭和擦鞋都夠不著。他們所恃者，不是武功，是權力。你以為「廠公」們武功高深莫測，那是受《新龍門客棧》等武俠電影的誤導。

清代的太監，權勢已大不如明朝「廠公」，即便是清末的安得海、李蓮英之輩，也不可跟劉瑾、魏忠賢相提並論。但清代倒是出現了一些武功不錯的太監。清初康熙帝就是用一群小太監擒住鰲拜的。

來看看清人筆記《竹葉亭雜記》怎麼說；「聖祖仁皇帝之登極也，甫八齡，其時大臣鰲拜當國，勢焰甚張，且以帝幼，肆行無忌。帝在內，日選小內監強有力者，令之習『布庫』（摔跤）以為戲。布庫，國語也，相門賭力。鰲拜或入奏事，不之避也。拜更以帝弱且好弄，心益坦然。一日入內，帝令布庫擒之。十數小兒立執鰲拜，遂伏誅。」

這個故事也被金庸寫入《鹿鼎記》。鰲拜號稱「滿洲第一勇士」，卻被十幾個小太監活捉，儘管是「雙拳難敵四手」，但想來那群小太監的格鬥擒拿之術應該不差。

清代內廷還一直保留著「技勇太監」的編制。據《國朝宮史載；「內各處當差太監三百三十六名，每月銀二両、米一斛半，技勇太監七十名，每月銀三両、米四斛，公費銀俱掌自六錢六分六釐。」技勇太監的薪水比一般太監要高一些。既然叫作技勇太監，當然需要精通騎射，格門之術，他們的職責之一，也是保衛內廷，有點像「憲兵」。據說清末英法聯軍攻入圓明園時，拚命抵抗的就是一群技勇太監。

謝苗瀟飾演八卦掌始祖董海川，揮拳於山水間。（《八卦宗師》劇照）

但要說到太監中真實的武林高手，恐怕有史以來只有一位，那就是晚清的董海川。董海川，八卦掌創始人，武功與太極高手楊露蟬不相上下。據董海川墓誌銘的記述，董氏「少任豪俠，不治生產。法郭解之為，濟困扶危，不遺餘力，性好田獵，日騁於茂林之間，群獸為之辟易。及長，遍遊四方因方，所過吳越巴蜀，舉凡名山大川，無不歷險搜奇，以壯其襟懷。後遇黃冠，授以武術，遂精拳勇。不意中年蹈司馬公之故轍，竟充宦官」。董海川早年是一位行走江潮的俠客，武功高強；不想中年都淨身入宮，當了太監。

一位武林高手為甚麼要入宮當太監，史料不是說得很清楚。坊同流傳三種說法，一種說，「董海川原為江洋大盜，因積案太多面出家。後來故態復萌，官府追緝甚急，董無奈乃自宮為宦官」。這一說法來自八卦拿第三代傳人楊榮本。（卞人傑：《國技概論》）

另一種說，「董氏可能因故懺悔而自宮為太監」。這一說法來自民國孫式太極拳傳人孫存周。

還有一種說，來自八卦拿傳人對雲樵一系的門人:「據先師劉公雲樵所言:『八卦掌的走圈要夾檔，對腎囊的摩擦甚多；加上八卦掌內修以練精入手，年輕人腎火旺則忍耐不住。』在編者練八卦掌時，先師時常關照要千萬忍耐，以免幼礙八卦掌的進步。據先師指測：董當年可能也有慾火難馭的苦惱，為了修煉功夫而痛下決心自宮。」（郭肖波：《八卦掌探源》）

東方不敗本為男兒身，爲了練就《葵花寶典》不惜自宮，后與男寵楊蓮亭相愛。（《笑傲江湖》劇照）

看到這裡，你會不會猛然想到《葵花寶典》上那句著名的「欲練神功，揮劍自宮」？所以有一些網文也將董海川說成是東方不敗的歷史原型。但事實是不是確如這三​​種說法所言。已經很難考證了。總而言之，像董海川這樣的武林高手，可謂是中國宦官歷史中的異數。

以上內容摘錄自《金庸群俠生活誌》

《金庸群俠生活誌》封面（中和出版社）

書名：金庸群俠生活日誌

作者：吳鉤

出版社：中和出版社